Samsung Galaxy S10, le offerte di TIM

Filippo Vendrame,

I Samsung Galaxy S10 sono ufficialmente arrivati in Italia e TIM ha deciso di proporre ai suoi clienti alcune offerte speciali che permettono di acquistare i nuovi top di gamma Android in forma rateale. Possibile, comunque, sempre l’acquisto a prezzo pieno con SIM in omaggio. L’offerta dedicata riguarda i Galaxy S10e, Galaxy S10 e i Galaxy S10+.

Samsung Galaxy S10, offerte

Per tutti i clienti ricaricabili TIM con offerta dati è disponibile l’acquisto in 30 comode rate degli smartphone di Samsung, anche in abbinamento con TIM Next. Previsto pure un anticipo una tantum variabile a seconda dello smartphone scelto. Lo schema delle offerte è il seguente.

SAMSUNG GALAXY S10e (128GB): anticipo di 49 euro e rata di 19 euro

SAMSUNG GALAXY S10 (128GB): anticipo di 99 euro e rata di 20 euro

SAMSUNG GALAXY S10 (512GB): anticipo di 89 euro e rata di 30 euro

SAMSUNG GALAXY S10+ (128GB): anticipo di 89 euro e rata di 25 euro

SAMSUNG GALAXY S10+ (512GB): anticipo di 129 euro e rata di 30 euro

Le offerte sui Galaxy S10 sono disponibili nei negozi ufficiali di TIM. Inoltre, ma solo per i Samsung Galaxy S10 e S10+, sarà possibile acquistarli in 48 rate da 17,99 euro e 19,99 euro con addebito sulla bolletta di casa. Offerta valida, quindi, solo per i clienti TIM di rete fissa.

Galleria di immagini: Samsung Galaxy S10, immagini degli smartphone

TIM ha dunque deciso di proporre un’offerta articolata ai suoi clienti per facilitare l’acquisto dei nuovi smartphone top di gamma Android della casa coreana.

Si ricorda, infine, che i Galaxy S10 venduti dall’operatore sono brandizzati TIM e quindi possono presentare piccole personalizzazioni a livello software.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale di TIM e nei suoi negozi ufficiali sparsi sul territorio italiano.