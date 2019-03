Samsung Galaxy S10, le offerte di Vodafone

Filippo Vendrame,

I Samsung Galaxy S10 sono ufficialmente arrivati in Italia da oggi e Vodafone ha deciso di inserirli all’interno dei suoi listini confezionando una serie di offerte ad hoc che permettono ai suoi clienti di poterli acquistare in forma rateale senza dover dare immediatamente fondo alla propria carta di credito. Al momento, le tariffe agevolate per i nuovi smartphone di Samsung sono dedicate ai Galaxy S10 e ai Galaxy S10+. Non manca, comunque, la possibilità di poterli acquistare a prezzo pieno.

Lo schema delle offerte è il seguente.

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10 128 GB con Unlimited x4 Pro : 99,99 euro di acconto più 40,98 euro al mese scontati a 35,98 euro con carta di credito (24 mesi)

: 99,99 euro di acconto più 40,98 euro al mese scontati a 35,98 euro con carta di credito (24 mesi) Samsung Galaxy S10 128 GB con Unlimited RED : 99,99 euro di acconto più 49,98 euro al mese scontati a 39,98 euro con carta di credito (24 mesi)

: 99,99 euro di acconto più 49,98 euro al mese scontati a 39,98 euro con carta di credito (24 mesi) Samsung Galaxy S10 128 GB con Unlimited RED+ : 99,99 euro di acconto più 69,98 euro al mese scontati a 49,98 euro con carta di credito (24 mesi)

: 99,99 euro di acconto più 69,98 euro al mese scontati a 49,98 euro con carta di credito (24 mesi) Samsung Galaxy S10 128 GB a rate : 99,99 euro di acconto più 20,99 euro al mese per 30 mesi

: 99,99 euro di acconto più 20,99 euro al mese per 30 mesi Samsung Galaxy S10 512 GB con Unlimited x4 Pro : 99,99 euro di acconto più 45,98 euro al mese scontati a 40,98 euro con carta di credito (24 mesi)

: 99,99 euro di acconto più 45,98 euro al mese scontati a 40,98 euro con carta di credito (24 mesi) Samsung Galaxy S10 512 GB con Unlimited RED : 99,99 euro di acconto più 54,98 euro al mese scontati a 44,98 euro con carta di credito (24 mesi)

: 99,99 euro di acconto più 54,98 euro al mese scontati a 44,98 euro con carta di credito (24 mesi) Samsung Galaxy S10 512 GB con Unlimited RED+ : 99,99 euro di acconto più 74,98 euro al mese scontati a 54,98 euro con carta di credito (24 mesi)

: 99,99 euro di acconto più 74,98 euro al mese scontati a 54,98 euro con carta di credito (24 mesi) Samsung Galaxy S10 512 GB a rate: 99,99 euro di acconto più 25,99 euro al mese per 30 mesi

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10 128 GB con Unlimited x4 Pro : 159,99 euro di acconto più 40,98 euro al mese scontati a 35,98 euro con carta di credito (24 mesi)

: 159,99 euro di acconto più 40,98 euro al mese scontati a 35,98 euro con carta di credito (24 mesi) Samsung Galaxy S10 128 GB con Unlimited RED : 159,99 euro di acconto più 49,98 euro al mese scontati a 39,98 euro con carta di credito (24 mesi)

: 159,99 euro di acconto più 49,98 euro al mese scontati a 39,98 euro con carta di credito (24 mesi) Samsung Galaxy S10 128 GB con Unlimited RED+ : 159,99 euro di acconto più 69,98 euro al mese scontati a 49,98 euro con carta di credito (24 mesi)

: 159,99 euro di acconto più 69,98 euro al mese scontati a 49,98 euro con carta di credito (24 mesi) Samsung Galaxy S10 128 GB a rate : 159,99 euro di acconto più 20,99 euro al mese per 30 mesi

: 159,99 euro di acconto più 20,99 euro al mese per 30 mesi Samsung Galaxy S10 512 GB con Unlimited x4 Pro : 199,99 euro di acconto più 45,98 euro al mese scontati a 40,98 euro con carta di credito (24 mesi)

: 199,99 euro di acconto più 45,98 euro al mese scontati a 40,98 euro con carta di credito (24 mesi) Samsung Galaxy S10 512 GB con Unlimited RED : 199,99 euro di acconto più 54,98 euro al mese scontati a 44,98 euro con carta di credito (24 mesi)

: 199,99 euro di acconto più 54,98 euro al mese scontati a 44,98 euro con carta di credito (24 mesi) Samsung Galaxy S10 512 GB con Unlimited RED+ : 199,99 euro di acconto più 74,98 euro al mese scontati a 54,98 euro con carta di credito (24 mesi)

: 199,99 euro di acconto più 74,98 euro al mese scontati a 54,98 euro con carta di credito (24 mesi) Samsung Galaxy S10 512 GB a rate: 199,99 euro di acconto più 25,99 euro al mese per 30 mesi

Si ricorda che Unlimited x4 Pro offre chiamate illimitate, 10 GB di traffico Internet e traffico illimitato per le app di Chat, Musica e Social e Mappe. Unlimited RED, invece, offre chiamate illimitate, SMS illimitati, 1000 minuti internazionali, 25 GB di traffico Internet e traffico illimitato per le app di Chat, Musica e Social e Mappe. Unlimited RED + propone chiamate illimitate, SMS illimitati, 1000 minuti internazionali, traffico illimitato e 5 GB di Internet extra UE. Maggiori dettagli direttamente all’interno del sito ufficiale di Vodafone.