Filippo Vendrame,

Sino a 350 euro per passare ad un Galaxy S10. Samsung ha lanciato una ghiotta opportunità per tutti coloro che volessero acquistare uno dei suoi nuovi top di gamma ottenendo una supervalutazione del proprio vecchio smartphone usato. Sino al 30 aprile 2019, tutti coloro che fossero in possesso di un vecchio smartphone potranno ricevere sino a 350 euro sull’acquisto di un nuovo Galaxy S10.

Il meccanismo della promozione “Samsung Value In Store” è diverso da quello di una vecchia iniziativa simile della casa coreana che prevedeva che l’interessato spedisse alla società il suo device da rottamare. In questo caso si fa tutto e subito in negozio al momento dell’acquisto del Galaxy S10. Nel punto vendita, un addetto valuterà l’idoneità dello smartphone da consegnare ed aiuterà l’utente a cancellare i dati presenti prima della consegna.

La valutazione dell’usato varierà a seconda del modello rottamato e del Galaxy S10 acquistato. Samsung, all’interno di un mini sito dedicato all’iniziativa, ha predisposto una serie di tabelle che mettono in evidenza gli smartphone accettati ed il loro valore in rapporto al Galaxy S10 acquistato.

Gli smartphone usati, ovviamente, devono essere in buone condizioni, funzionanti e dotati di confezione. Il completo regolamento e l’elenco dei punti vendita aderenti alla promozione è disponibile all’interno del sito della promozione.

Trattasi sicuramente di una iniziativa molto interessante che permette di risparmiare cifre importanti sull’acquisto dei nuovi top di gamma Android della casa coreana. Le valutazioni su alcuni prodotti di un certo livello dell’ultimo anno non sono elevatissime ma va detto che questa promozione risolve il problema di dover vendere lo smartphone nel mercato dell’usato, cosa non sempre facile e veloce.

Il rimborso sarà riconosciuto sotto forma di sconto in cassa sul prezzo del Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10 o Galaxy S10+ acquistato.