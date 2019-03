Samsung Galaxy M20 disponibile in Italia su Amazon

Luca Colantuoni,

Samsung ha portato in Italia uno dei tre smartphone di fascia bassa annunciati in India nelle scorse settimane. Si tratta del Galaxy M20 con schermo Infinity-V da 6,3 pollici. Gli utenti italiani possono acquistarlo esclusivamente sul sito del produttore o su Amazon. Non è noto se arriveranno anche gli altri modelli della serie o se la distribuzione avverrà anche nei negozi fisici.

Il Galaxy M20 possiede un telaio in policarbonato e un display LCD da 6,3 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) e rapporto di aspetto 19.5:9. Il termine Infinity-V indica uno schermo che offre un’elevata area di visualizzazione, grazie allo spessore ridotto delle cornici su tre lati e alla presenza di un notch a goccia nella parte superiore che ospita la fotocamera frontale con sensore da 8 megapixel e obiettivo con apertura f/2.0.

La dotazione hardware comprende inoltre un processore octa core Exynos 7904, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 512 GB. Samsung ha dunque portato in Italia la versione migliore. Esiste infatti anche la configurazione con 3 GB di RAM e 32 GB di storage.

Per le due fotocamere posteriori sono stati scelti sensori da 13 e 5 megapixel, abbinati ad obiettivi con apertura f/1.9 e f/2.2. Sul retro è presente anche il lettore di impronte digitali. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE (dual SIM). Non manca il jack audio da 3,5 millimetri. La batteria da 5.000 mAh, che può essere ricarica tramite la porta micro USB, offre un’autonomia massima di 17 ore in conversazione.

Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo. Il Galaxy M20 è disponibile nelle colorazioni Ocean Blue e Charcoal Black. Il prezzo è 229,00 euro.