CorelDRAW Graphics Suite 2019, tutte le novità

Luca Colantuoni,

La software house canadese ha annunciato la disponibilità della CorelDRAW Graphics Suite 2019. Anche quest’anno sono state introdotte diverse novità per l’applicazione per Windows, ma Corel ha voluto festeggiare i 30 anni di eccellenza nel campo della grafica vettoriale e del fotoritocco con la nuovissima versione per macOS e una web app accessibile da qualsiasi browser.

Gli utenti dovevano finora utilizzare la versione per Windows tramite Parallels. CorelDRAW Graphics Suite 2019 per macOS offre invece un’esperienza nativa. L’azienda sottolinea che non si tratta di un semplice porting, ma di una versione creata da zero. Le applicazioni incluse nella suite sono le stesse della versione Windows. L’interfaccia segue però il design della piattaforma Apple. Inoltre è stato aggiunto il supporto per il tema scuro macOS Mojave e per la Touch Bar del MacBook Pro.

Queste sono invece le principali novità e miglioramenti di CorelDRAW Graphics Suite per Windows:

Finestra mobile Oggetti :la nuova finestra mobile Oggetti offre un controllo diretto sulla struttura di un documento e un accesso rapido ai suoi componenti.

:la nuova finestra mobile Oggetti offre un controllo diretto sulla struttura di un documento e un accesso rapido ai suoi componenti. Effetti non irreversibili : è possibile applicare, modificare e sperimentare con gli effetti, sia su vettori che su bitmap, senza modificare l’immagine o l’oggetto sorgente.

: è possibile applicare, modificare e sperimentare con gli effetti, sia su vettori che su bitmap, senza modificare l’immagine o l’oggetto sorgente. Flusso di lavoro perfetto al pixel : allineando la griglia di pixel al bordo della pagina, la grafica esportata ha contorni nitidi e il nuovo pulsante Allinea alla griglia di pixel aiuta a correggere facilmente le forme.

: allineando la griglia di pixel al bordo della pagina, la grafica esportata ha contorni nitidi e il nuovo pulsante Allinea alla griglia di pixel aiuta a correggere facilmente le forme. Modelli moderni : ampia gamma di nuovi modelli progettati professionalmente raccolti nella finestra di dialogo ottimizzata “Nuovo da modello”.

: ampia gamma di nuovi modelli progettati professionalmente raccolti nella finestra di dialogo ottimizzata “Nuovo da modello”. Aspetto, effetto e prestazioni: i miglioramenti dell’interfaccia assicurano una navigazione più semplice, maggiore uniformità e produttività superiore. Le prestazioni ottimizzate migliorano la gestione del testo, il tempo di avvio, i tempi di caricamento dei documenti, il rendering della grafica e altro ancora.

CorelDRAW.app, incluso nelle versione Windows e macOS, è la nuova web app che permette di accedere ai fila archiviati sul cloud, aggiungere annotazioni ed elementi grafici o iniziare un nuovo progetto nuovo da qualsiasi dispositivo. La versione completa di ogni suite è disponibile al prezzo di 699,00 euro (licenza perpetua). Gli utenti registrati che usano una delle versioni precedenti per Windows possono effettuare l’upgrade al prezzo di 349,00 euro. La licenza su sottoscrizione ha un costo di 239,40 euro/anno.