Fernando Alonso ancora negli eSport con Logitech

Fernando Alonso, due volte campione del mondo di Formula Uno, vincitore della 24 ore di Le Mans e della Rolex 24 di Daytona, e Logitech G, brand di riferimento per la parte gaming, annunciano la loro rinnovata collaborazione attraverso il team FA Racing Logitech G esport, che parteciperà a tornei mondiali attraverso diverse piattaforme e giochi, tra cui: iRacing, Project Cars 2, Gran Turismo, rFactor2 e DiRT 2.0.

Questo è il secondo anno della partnership tra FA Racing e Logitech G che, uniti da una visione comune e da un impegno orientato al miglioramento del simracing, collaborano allo sviluppo di tecnologie avanzate per i grandi appassionati.

Grazie alla collaborazione con Logitech G, il team FA Racing gareggerà con i prodotti firmati Logitech G e darà un importante contributo nello sviluppo del design e delle features delle novità del mondo Logitech G.

Sono entusiasta di presentare un team di piloti dedicati e di talento per rappresentare la mia squadra per la stagione 2019 – ha dichiarato Fernando Alonso, a capo del Team – Ho selezionato dei giovani talenti pronti a portare il team in vetta alle classifiche. Logitech G continuerà ad essere il nostro partner, fornendoci tutte le attrezzature e le tecnologie di gioco necessarie, in modo che potremo essere preparati per la nostra seconda stagione di gare. Inoltre, durante questa stagione, annunceremo nuove ed entusiasmanti partnership e progetti globali che amplieranno l’impronta del nostro team in tutto il mondo.

La grande new-entry della squadra è la vincitrice della F3 britannica, campionessa della MRF Series e pilota della W Series Jamie Chadwick, che porterà la sua grande esperienza in pista nel mondo degli esport, competendo in iRacing.

In termini di strategia, competizione e abilità, Simracing ha colmato il gap sulle gare di formula reale – ha spiegato Jamie – Unirmi al team con Alonso, insieme agli altri miei fantastici compagni di squadra, mi consentirà di sfruttare l’esperienza al volante e le competenze di Formula Racing per competere in una delle categorie di Esport attualmente in forte crescita.

Oltre a Chadwick, gli atleti che hanno confermato la loro partecipazione alla squadra mondiale di Alonso FA Racing sono:

Diego Ruiloba, Xiang Gao, Matt Malone, Alexander Dornieden,

Ebrahim Almubarak e Kristian Kwietniewski

Simracing è un mondo in rapida crescita dove per essere i primi bisogna impegnarsi molto – ha dichiarato Vincent Borel, Responsabile simulazione di gioco per Logitech G – Lavorando con Fernando e il suo team, aiuteremo a mostrare quanto sia speciale questo settore, ma anche quanto sia importante collaborare per creare il miglior equipaggiamento da gioco racing sul mercato.