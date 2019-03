Garmin lancia la nuova serie di orologi Marq

Antonino Caffo,

Garmin ha presentato i nuovi Marq Aviator, Marq Captain, Marq Driver, Marq Expedition e Marq Athlete, cinque smartwatch per altrettanti tipi di utenti. Si tratta di orologi tecnologicamente evoluti che puntano molto sui materiali, come il titanio, la ceramica e il vetro zaffiro, una combinazione di elementi di pregio integrati in un accessorio da usare nella vita di tutti i giorni. Secondo Garmin, la collezione Marq eleva gli standard estetici dei prodotti da polso, tramite innovative funzioni integrate e un design di classe.

Aviator ha una cassa in titanio spazzolato e lunetta in ceramica nera lucida, con incisioni al laser sulle 24 ore. Il modello veste un bracciale in titanio satinato multi-link, ispirato al volo, con maglie a richiamare la forma di un’ala. La fibbia è dotata di un doppio sistema di sicurezza Secure, con caratteristiche che garantiscono all’orologio di sposarsi con lo stile tecnico e evocativo di una cabina di pilotaggio.

Captain monta un tema di colori nautici con lunetta in ceramica lucida blu navy e cinturino in nylon senza cuciture, progettato e prodotto nel sud della Francia. Ha colori cangianti del blu in jacquard e accenti in titanio. Driver è il tool watch dei piloti che rivela un look elegante e raffinato tanto nell’abitacolo quanto fuori dalla pista. Gode della funzione di Auto Lap Split, ovvero delle informazioni dettagliate sugli intertempi, di un Track Timer per monitorare i tempi dell’auto direttamente dagli spalti e di un calcolo automatico della velocità media.

Expedition si presenta con una lunetta satinata in ceramica con incisioni al laser dei punti cardinali, scale barometriche sul quadrante e un cinturino in pelle italiana. La pelle viene conciata al vegetale e incisa con feritoie lavorate al bulino, a richiamare la scala delle vecchie mappe topografiche. L’incisione a pettine sul retro del cinturino offre maggior vestibilità ed ergonomia fin dalla prima torsione del polso.

Athlete è indicato invece per gli atleti di discipline endurance. Qui infatti il display mostra le funzionalità più rilevanti ai fini del risultato sportivo; la lunetta satinata in ceramica, comprende una scala per una rapida lettura del VO2Max e del tempo recupero. I prezzi di questi Garmin sono fuori portata: da 1.500 a 2.500 euro in base al modello.