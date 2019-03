GTA 6 potrebbe essere un’esclusiva PlayStation 5

Matteo Tontini,

GTA 6 sarà un’esclusiva PlayStation 5? Presto per dirlo, ma non è da escludersi qualora la recente indiscrezione riportata dal sito MarketWatch dovesse rivelarsi esatta. Citando un analista del settore, la fonte afferma che Sony starebbe valutando l’acquisto di Take-Two Interactive, la società madre di Rockstar.

Ciò significa che, nel caso in cui l’azienda nipponica facesse il colpaccio, tutte le proprietà intellettuali della società newyorkese diventerebbero esclusive Sony. MarketWatch riporta così:

Le azioni di Take-Two Interactive sono cresciute del 4,7% in risposta alle voci secondo cui Sony è in trattative avanzate per acquisire la società, un affare che verrebbe pagato prevalentemente in contanti. Le singole azioni di Take Two che sarebbero state valutate 130 dollari.

Oltre a capolavori come GTA 5 e Red Dead Redemption 2, Take-Two possiede 2K Games, sviluppatore di giochi come Civilization e la serie NBA 2K. Nel 2017 ha anche formato una divisione indie chiamata Private Division, che prevede di pubblicare The Outer Worlds di Obsidian Entertainment entro la fine dell’anno. La trattativa tra Sony e Take-Two avrebbe una portata enorme se dovesse rivelarsi vera, ma al momento nessuna delle due società ha commentato l’indiscrezione. Bisogna però considerare l’incertezza degli analisti di terze parti che raccolgono frammenti di conversazioni e chiedersi se qualcosa possa veramente andare in porto.

Al momento Rockstar è impegnata a supportare Red Dead Online, con aggiornamenti sempre nuovi, in grado di intrattenere gli utenti che hanno completato la campagna in singolo. È ancora presto, pertanto, per parlare di GTA 6, anche perché non è da escludere che prima dell’uscita del nuovo capitolo della serie lo sviluppatore possa distribuire il fantomatico Bully 2, di cui si è parecchio parlato di recente – nonostante non ci sia nulla di concreto.