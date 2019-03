Huawei Nova 4e, notch e tre fotocamere posteriori

Luca Colantuoni,

Huawei ha annunciato in Cina una versione più economica del Nova 4. Oltre a specifiche inferiori, il Nova 4e possiede anche un design differente. Ci sono però alcune caratteristiche comuni, come il numero delle fotocamere posteriori. Al momento non è noto se arriverà in Europa.

Lo Huawei Nova 4e ha un aspetto meno appariscente, in quanto lo screen-to-body ratio è stato incrementato adottando un tradizionale notch a goccia, invece del design “hole punch” del Nova 4. La cover posteriore è in vetro con finitura a gradiente per il colore blu, mentre i colori bianco e nero sono omogenei. Lo schermo da 6,15 pollici ha una risoluzione full HD+ (2316×1080 pixel) e rapporto di aspetto 19.5:9. La dotazione hardware comprende un processore octa core Kirin 710, 4 o 6 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 512 GB.

Le tre fotocamere posteriori, inserite in un singolo modulo, hanno sensori da 24, 8 e 2 megapixel. I primi due sono abbinati ad obiettivi standard (f/1.8) e grandangolare (120 gradi), mentre il terzo viene utilizzato per rilevare la profondità e applicare l’effetto bokeh. La fotocamera frontale ha invece un sensore da 32 megapixel e un obiettivo con apertura f/2.0.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali sul retro, il jack audio da 3,5 millimetri e la porta USB Type-C. La batteria da 3.340 mAh supporta la ricarica rapida (18 Watt). Dimensioni e peso sono 152,9×72,7×7,4 millimetri e 159 grammi, rispettivamente.

Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9.0. Lo Huawei Nova 4e viene venduto solo in Cina. I prezzi sono 1.999 yuan (4GB+128GB) e 2.299 yuan (6GB+128GB). Alcuni fonti ipotizzano che questo modello arriverà in altri paesi come Huawei P30 Lite.