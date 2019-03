Vodafone spinge il 5G a Milano

Antonino Caffo,

In occasione della Milano Digital Week, Vodafone ha presentato 16 progetti sul 5G, di cui 7 inediti. Questi coprono vari ambiti, dalla sanità e benessere, alla sicurezza e sorveglianza, manifattura e Industria 4.0, education e entertainment, smart energy e smart city. Vodafone si è già mostrata pronta per la rete 5G in tutta Europa, tanto da aver completato con successo il primo test con tre smartphone di nuova generazione a Barcellona e Madrid, effettuando una videochiamata in 4K senza interruzioni.

Le sperimentazioni si sommano alle 30 già avviate in Lombardia, tra cui le iniziative sulle Smart Bin e Smart Gate, Robotica di servizio per gli ospedali, Medical Cognitive Tutor, Automazione dei processi industriali e controllo remoto su cloud, Manutenzione assistita con realtà aumentata, Droni per ispezioni industriali e sicurezza infrastrutturale, Contenuti streaming video in mobilità. Tutti molto concreti e già fattuali. Ricordiamo, ad esempio, Cittadino 4.0, Ambulanza connessa, Wearable in ambito sportivo, Robotica collaborativa per l’Industria 4.0, Esperienza di acquisto tramite realtà aumentata, Lezioni 4.0 e Apprendimento immersivo, Turista 4.0, Telecamere mobili per la video-sorveglianza, Logistica dell’ultimo miglio.

Con questa iniziativa aperta alla città vogliamo offrire alle persone la possibilità di vedere e provare come il 5G cambierà il nostro modo di vivere, di studiare, di collaborare e di accedere a servizi pubblici in mobilità. Attraverso i progetti distribuiti su più giorni in diverse aree del capoluogo lombardo sarà possibile vivere l’esperienza del 5G dal punto di vista del cittadino – ha detto Sabrina Baggioni, 5G Program Director di Vodafone Italia – tra le novità in programma, il primo progetto 5G in mobilità che si snoda lungo un percorso di circa 3 chilometri sul territorio urbano e che consente di distribuire e fruire di contenuti in streaming, ad altissima definizione e in tempo reale, sui mezzi pubblici. Questo apre la strada alla diffusione di contenuti e servizi rilevanti per il cittadino e contribuisce alla realizzazione delle vere città smart.

A dicembre 2018, Vodafone ha acceso proprio a Milano la prima rete 5G d’Italia, rendendo di fatto la città italiana una delle capitali europee del 5G. Vodafone è capofila della sperimentazione a Milano promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e sta lavorando con 38 partner industriali e istituzionali per realizzare 41 progetti sul 5G.