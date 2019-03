Festa del Papà, le idee regalo di Microsoft

Filippo Vendrame,

Mancano pochi giorni alla Festa del Papà. Per tutti coloro che fossero ancora incerti su che regalo acquistare per festeggiare il proprio papà, Microsoft prova a suggerire una serie di prodotti ad alto tasso di tecnologia per chi punta a voler regalare un oggetto tech al proprio papà. Prodotti su cui la casa di Redmond propone, in alcuni casi, anche degli sconti.

Se l’obiettivo è regalare un nuovo notebook Windows 10 dalle alte prestazioni che possa assistere i papà durante le loro giornate di lavoro, Microsoft suggerisce il Surface Book 2. Trattasi di un potente notebook con schermo removibile touch da 13,5 o 15 pollici pollici disponibile in abbinamento con diversi processori e tagli di memoria. Un prodotto potente e versatile. Si parte da 1299 euro.

Per i papà sempre in movimento, Microsoft propone il Surface Pro di quinta generazione, un ottimo 2-in-1 con sistema operativo Windows 10. Si parte da 799 euro per la versione base. Anche in questo caso sono disponibili modelli con processori e memorie differenti.

Per chi cerca un computer piccolo ma potente da mettere in borsa, la casa di Redmond suggerisce il Surface Go con prezzi a partire da 399 euro.

Per i papà che amano divertirsi a giocare con i loro figli, Microsoft propone in promozione diversi accessori per le sue console Xbox One. Promozione che tocca i controller, le cuffie e tutto quanto serve per divertirsi a giocare ai migliori titoli del momento.

La vetrina delle offerte per la Festa del Papà di Microsoft è molto ampia ed è disponibile all’interno del Microsoft Store. Il suggerimento è quello di visionarla con attenzione per scegliere il regalo giusto da fare al proprio papà.