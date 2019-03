Huawei P Smart+ 2019 arriva in Italia

Luca Colantuoni,

Come ipotizzato in occasione dell’annuncio ufficiale, il produttore cinese ha comunicato l’arrivo in Italia del nuovo Huawei P Smart+ 2019. Questo modello è sostanzialmente identico al P Smart 2019, ma Huawei ha aggiunto una terza fotocamera posteriore con ottica grandangolare.

Essendo una versione migliorata del modello base non ci sono differenze in termini di materiali e design. Anche il P Smart+ 2019 possiede infatti un telaio in policarbonato realizzato con uno speciale processo spray NCVM+ che ha permesso di aggiungere una finitura lucida “simil-ceramica”. Lo schermo FullView da 6,21 pollici ha una risoluzione full HD+ 82340×1080 pixel) e un notch a goccia (Dewdrop) nella parte superiore che ospita la fotocamera frontale da 8 megapixel. Lo screen-to-body ratio è pari all’89%. La modalità Eye Comfort riduce l’emissione della luce blu e l’affaticamento degli occhi in condizioni di scarsa illuminazione.

La dotazione hardware comprende inoltre un processore octa core Kirin 710, affiancato da 3 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibili con schede microSD. Le tre fotocamera posteriori hanno sensori da 24, 16 e 2 megapixel. Le prime due sono abbinati ad obiettivi standard (f/1.7) e grandangolare (f/2.7), mentre la terza viene sfruttata per applicare l’effetto bokeh. Tra le funzionalità IA spiccano il riconoscimento automatico della scena e la modalità Notte.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS e LTE (dual SIM).Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, il lettore di impronte digitali sul retro e la porta micro USB. La batteria ha una capacità di 3.400 mAh. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9. Il P Smart+ 2019 è disponibile in due colori (Starlight Blue e Midnight Black) ad un prezzo di 259,90 euro.