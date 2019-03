iPad Air e iPad Mini: supporto a Logitech Crayon

Marco Grigis,

I nuovi iPad Air e iPad Mini, lanciati oggi da Apple sul proprio sito ufficiale, non sono compatibili unicamente con Apple Pencil. Così come per la generazione 2018 del tablet classico di Cupertino, infatti, è incluso anche il supporto a Logitech Crayon: la stilo digitale economica, elaborata dal marchio proprio in collaborazione con la mela morsicata.

A confermarne le funzionalità è 9to5Mac, testata pronta a confermare come l’attuale versione di Logitech Crayon possa essere usata senza intoppi anche sui nuovi iPad Air e iPad Mini. Una soluzione per chi fosse alla ricerca di una penna digitale che supporti alcune delle funzioni di Apple Pencil, rimanendo però in una spesa contenuta.

La stilo digitale di Logitech è stata lanciata lo scorso anno, in concomitanza con l’arrivo sul mercato di iPad 2018, ed è stata citata dallo stesso Tim Cook sul palco della kermesse di lancio del tablet. L’accessorio, pensato soprattutto per il settore educational ma adatto anche ad altri scopi, rappresenta una soluzione versatile ed economica per poter scrivere e disegnare su iPad, senza lag e problematiche d’abbinamento.

La penna condivide alcune delle tecnologie di Apple Pencil, tra cui il rilevamento dell’inclinazione della punta e quello del polso, tuttavia non è dotata di un tratto che si modifica a seconda della pressione. Garantisce 7 ore di uso continuativo e una carica veloce: con soli due minuti di collegamento, infatti, si può scrivere tranquillamente per altre 7 ore.

La soluzione Logitech Crayon è al momento in vendita a circa 70 euro, sebbene esistano numerose offerte a seconda dei diversi negozi della grande distribuzione, sia fisici che online. Proprio perché sviluppata specificatamente per gli iPad, non richiede associazioni e procedure d’abbinamento in Bluetooth, ma funziona automaticamente all’accensione. Ancora, il design piatto e antiscivolo ne impedisce il rotolamento e la caduta accidentale, risultando così perfetta anche per i più piccoli.