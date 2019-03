TIM Complete: minuti e SMS illimitati e 40 Giga

Filippo Vendrame,

TIM Complete è una nuova offerta operator attack che i nuovi clienti TIM potranno richiedere a partire da oggi se effettueranno la portabilità del loro numero da alcuni specifici operatori. Nello specifico, questa nuova esclusiva tariffa è disponibile per chi arriverà da Wind, 3 Italia e Vodafone.

Entrando nei dettagli, TIM Complete offre chiamate illimitate, SMS illimitati, sino a 40 GB di traffico Internet ed una serie di servizi accessori. Di base, la nuova offerta di TIM prevederebbe 1000 minuti di chiamate e 3 GB di Internet a 19,99 euro al mese. Per le nuove attivazioni con portabilità, l’operatore offrirà una serie di bonus migliorativi. Chi deciderà di addebitare il canone sul credito residuo, oltre a poter disporre di chiamate illimitate e di SMS illimitati, guadagnerà ulteriori 17 GB di traffico per arrivare ad un totale di 20 GB. Se si sceglierà l’addebito su carta di credito, conto corrente o TIM Pay, l’operatore aggiungerò 37 GB per arrivare ad un totale di 40 GB mensili.

In aggiunta, TIM includerà anche Carta Free, la segreteria telefonica gratis, e Lo Sai e ChiamaOra di TIM sempre gratis. Se il nuovo cliente mobile di TIM dovesse essere un già cliente dei servizi di rete fissa, sarà possibile arrivare sino a 45 GB di traffico dati al mese.

Questa tariffa include il piano base TIM Base e Chat che offre la possibilità di poter usare le app di chat senza consumare traffico. Piano che prevede un costo di 2 euro al mese ma che diventa gratuito con TIM Complete.

I clienti potranno aderire a questa offerta operator attack attraverso i punti vendita TIM. Costo di attivazione di 12 euro più 10 euro per l’acquisto della SIM.

Non è ancora chiaro se TIM Complete possa essere attivato anche attraverso il servizio “Passa a TIM con Operatore“. In questo caso, il costo di attivazione scende a 9 euro ma la SIM costerà 25 euro con 20 euro di credito residuo.