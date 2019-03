TIM, tante promozioni per la Festa del Papà

Filippo Vendrame,

La Festa del Papà è oramai alle porte e per la ricorrenza del 19 marzo, TIM ha deciso di offrire una serie di promozioni molto interessanti a tutti i suoi clienti di rete mobile. Offerte strutturalmente molto simili a quelle proposte per la Festa della Mamma. Innanzitutto, sarà possibile richiedere Giga illimitati per 3 giorni. Offerta valida, però, solamente per gli iscritti a TIM Party, il noto programma fedeltà dell’operatore.

Tale bonus potrà essere attivato solo dai primi 50 mila richiedenti. La richiesta va fatta dal sito di TIM Party. Sebbene TIM offra la possibilità di navigare senza limiti per tre giorni, l’operatore evidenzia che il cliente deve sempre attenersi alle regole di buona fede e correttezza. Questo significa niente abusi della linea. Altro bonus interessante per la Festa del Papà, 4 voucher per andare al cinema in 2 al prezzo di 1. I vauncher sono validi in 900 sale d’Italia e dovranno essere utilizzati entro il 29 marzo. I voucher possono essere utilizzati solo dal lunedì al venerdì.

Sempre per la Festa del Papà, TIM ha deciso di scontare solo online una serie di smartphone che possono essere perfetti da regalare al proprio papà.

Per esempio, il Huawei Mate 20 Lite è offerto a 319,99 euro. Sconti che proseguono anche su molti altri prodotti come smartwatch router ed altro.

Inoltre, sempre per la ricorrenza del 19 marzo, TIM offre una selezione di smartphone che potranno essere acquistati a rate a partire da 4,99 euro al mese attraverso l’opzione “Scegli il tuo Smartphone“. Obbligo contrattuale minimo di 24 o di 30 mesi a seconda del prodotto scelto. Previsto anche un contributo iniziale una tantum variabile.

Infine, accedendo all’app MyTIM ed a TIM.it nel giorno della Festa del Papà, TIM offrirà ai suoi clienti una ghiotta sorpresa.