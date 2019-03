Xiaomi Black Shark 2, schermo OLED e 12 GB di RAM

Luca Colantuoni,

Come promesso, Xiaomi ha annunciato in Cina il terzo modello della serie dedicata ai mobile gamers. Il Black Shark 2, successore del Black Shark Helo, integra componenti più aggiornati e una migliore fotocamera posteriore. Al momento in Italia è disponibile solo il modello originario.

Ancora una volta il design è stato modificato rispetto ai precedenti modelli, ma conserva ancora il suo aspetto “aggressivo”. La cover sembra in alluminio (quella del Black Shark Helo è in vetro) con tonalità bicolore e il logo S a LED RGB. La sporgenza posteriore è dovuta al sistema di raffreddamento a liquido, denominato Liquid Cooling 3.0, che può ridurre la temperatura del processore fino a 14° C. Non c’è più il lettore di impronte digitali sul retro, in quanto il produttore ha utilizzato un sensore biometrico in-display.

La dotazione hardware comprende uno schermo AMOLED da 6,39 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) e supporto HDR, processore octa core Snapdragon 855, 6/8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Non c’è un notch, ma le cornici hanno uno spessore inferiore a quelle del precedente modello. Per la doppia fotocamera posteriore, spostata nell’angolo superiore sinistro, sono stati scelti un sensore Sony IMX586 da 48 megapixel, abbinato ad un obiettivo con apertura f/1.75, e un sensore Samsung S5K3M5 da 12 megapixel, abbinato ad un teleobiettivo con apertura f/2.2 e zoom 2x. La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 20 megapixel.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti la porta USB Type-C e la batteria da 4.000 mAh che supporta la ricarica rapida (27 Watt). Il sistema operativo è Android 9 Pie. Il Black Shark 2 è disponibile in Cina da oggi. Tre i colori: Shadow Black, Frozen Silver e Mirage Blue. I prezzi sono 3.199 yuan (6GB+128GB), 3.499 yuan (8GB+128GB), 3.799 yuan (8GB+256GB) e 4.199 yuan (12GB+256GB).