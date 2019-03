Xiaomi Mi Band 4 arriverà entro l’anno

Antonino Caffo,

Xiaomi Mi Band 3 non sarà forse il tracker fitness più completo sul mercato ma è molto popolare grazie al suo prezzo basso. Non è dunque una sorpresa sapere che Xiaomi sta per lanciare il suo seguito: Mi Band 4 entro la fine dell’anno.

La notizia è trapelata durante un incontro tra i vertici della compagnia e gli investitori, durante il quale David Cui, Chief Financial Officer di Huami (marchio di proprietà di Xiaomi) ha confermato che la Mi Band 4 è in dirittura d’arrivo anche se probabilmente se ne riparlerà nella seconda metà del 2019. Cui ha detto:

La Mi Band 4 si farà di certo quest’anno, prima o poi nel 2019. Ma non sono sicuro che ciò accadrà tra marzo e aprile, più probabile entro i prossimi mesi.

Non sappiamo ancora quali saranno le nuove funzionalità che l’azienda porterà sul tracker ma Cui ha confermato la volontà di introdurre nuovi punti salienti, sia hardware che software, per porsi all’attenzione non solo di chi non vuole spendere tanto per un accessorio del genere ma anche degli utenti più esigenti dal punto di vista delle capacità di fitness: “Ad ogni generazione impariamo qualcosa, facciamo sempre meglio” – ha detto.

Questo è quanto ottenuto sinora, ben poco per fare speculazioni sul dispositivo. Di certo, non possiamo aspettarci app o piattaforme avanzate, come quelle disponibili su uno smartwatch ma Xiaomi ha tutte le carte in regola per innovare anche nel segmento specifico delle smartband. I fitness tracker della casa offrono tutto quanto necessario per tracciare il movimento in un prodotto economico, con caratteristiche sufficienti a giustificare l’uso di un dispositivo al polso. Probabilmente sarà lo stesso con la Mi Band 4, ma dovremo aspettare più in là nel 2019 per scoprirlo.