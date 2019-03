Huawei P30, P30 Pro e P30 Lite, possibili prezzi

Luca Colantuoni,

Huawei annuncerà i nuovi top di gamma durante l’evento di Parigi del 26 marzo. Nel corso degli ultimi giorni sono trapelate numerose informazioni sui P30 e P30 Pro, insieme ad alcune immagini ufficiali. Il noto leaker Roland Quandt ha pubblicato ora i possibili prezzi dei tre modelli, uno dei quali sarà il P30 Lite.

I tre smartphone avranno ovviamente specifiche differenti, per cui è chiaro che Huawei applicherà differenti prezzi. Il più costoso sarà ovviamente il P30 Pro. Secondo il leaker, la versione con 8 GB di RAM e 128 GB di storage costerà 999,00 euro, mentre per l’acquisto della versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage serviranno 1.099,00 euro. Al momento non è noto il possibile prezzo della versione con 8 GB di RAM e 512 GB di storage, probabilmente perché sarà in vendita solo in alcuni paesi.

In base alle ultime indiscrezioni, il P30 Pro dovrebbe avere uno schermo OLED da 6,47 pollici (2340×1080 pixel), processore Kirin 980, fotocamera frontale da 32 megapixel, tre fotocamere posteriori con sensori da 40, 16 e 8 megapixel. Quest’ultimo verrà abbinato ad un teleobiettivo con zoom ibrido 10x e lenti a periscopio. La quarta fotocamera dovrebbe essere di tipo ToF (Time-of-Flight).

Il P30 verrà invece proposto ad un prezzo di 749,00 euro. Per questo modello si prevede una sola versione con 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Altre presunte specifiche sono le seguenti: schermo OLED da 6,1 pollici, processore Kirin 980, fotocamera frontale da 32 megapixel, fotocamere posteriori da 40, 16 e 8 megapixel. Sia P30 che P30 Pro dovrebbero avere un lettore di impronte in-display.

Il P30 Lite, infine, potrebbe avere specifiche simili a quelle del recente Huawei Nova 4e: schermo da 6,15 pollici, processore Kirin 710, 4 GB di RAM, 64 GB di storage, fotocamera frontale da 32 megapixel, fotocamere posteriori da 24, 8 e 2 megapixel, batteria da 3.349 mAh. Il prezzo previsto è 369,00 euro. Su tutti i modelli verrà installato Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9.