Alcatel 1X (2019) disponibile in Italia

Luca Colantuoni,

TCL Communication ha annunciato l’arrivo in Italia del nuovo Alcatel 1X (2019) presentato ufficialmente al CES 2019 di Las Vegas, insieme al più economico Alcatel 1C (2019). Lo smartphone possiede alcune interessante caratteristiche, come l’ampio schermo e utili funzionalità fotografiche.

Alcatel 1X possiede un design “elegante e sofisticato”. Gli utenti possono scegliere i colori blue e nero con finitura satinata resistente a graffi e impronte delle dita. Essendo uno smartphone di fascia bassa, il telaio è ovviamente in plastica, ma la superficie è piuttosto gradevole al tatto. Lo schermo FullView da 5,5 pollici ha una risoluzione HD+ (1440×720 pixel) con rapporto di aspetto 18:9. La dotazione hardware comprende un processore quad core MediaTek MT6739WW, 2 GB di RAM e 16 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 128 GB.

La doppia fotocamera posteriore ha un sensore principale da 13 megapixel abbinato ad un obiettivo con apertura f/2.0. La seconda fotocamera con sensore da 2 megapixel e obiettivo con apertura f/2.2 viene sfruttata per applicare l’effetto bokeh (in tempo reale o post-scatto), rilevando la profondità. La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 5 megapixel e può essere utilizzata per il riconoscimento facciale (Face Key).

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE Cat. 4 (150/50 Mbps). Sono presenti inoltre il jack audio da 3,5 millimetri e la porta micro USB. Dimensioni e peso sono 146,35×68,8×8,3 millimetri e 130 grammi, rispettivamente. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo. Il prezzo dello smartphone è 119,90 euro. Alcatel 1X è indirizzato principalmente agli utenti che cercano uno smartphone economico con funzionalità divertenti.