Takayuki Suzuki nuovo Country Head di Sony Italia

Antonino Caffo,

Dal 1 aprile, Takayuki Suzuki assumerà la carica di Country Head di Sony in Italia, succedendo nel ruolo a Stéphane Labrousse. Dopo quattro anni e mezzo alla guida della società, Labrousse assumerà l’incarico di Country Head di Sony BeNeLux e Responsabile degli European Account.

Sono molto orgoglioso di aver avuto la possibilità di vivere questa fantastica esperienza in Italia. Ho apprezzato ogni minuto trascorso a lavorare qui e so che non sarà facile ritrovare lo stesso mix tra vita professionale e personale in un altro Paese. Al tempo stesso, so di lasciare una squadra competente e forte, che ha dimostrato di saper raggiungere obiettivi molto ambiziosi negli ultimi anni e che oggi è pronta ad affrontare anche questa nuova sfida – ha affermato Stéphane Labrousse – Takayuki Suzuki ha al suo attivo trent’anni di esperienza in Sony, molti dei quali trascorsi in diversi Paesi del mondo, e sono certo che la sua competenza in marketing e vendite gli consentirà di cogliere tutte le sfaccettature del mercato italiano, garantendo quella continuità di business così importante per il mercato.

Già VP Sales and Marketing di Sony Brasil, Suzuki ha espresso il ringraziamento all’azienda e ai partner commerciali per la fiducia riposta verso il futuro dell’azienda. Con 25 anni di esperienza all’estero, Suzuki sa bene quanto sia importante avere un dialogo aperto con il mercato soprattutto nell’ottica di consolidare i risultati della divisione italiana, in particolare quelli dell’anno fiscale che si è appena concluso, che segnano una certa stabilità di Sony nonostante la crisi in alcuni settori, come quello smartphone.