Crosscall Trekker X4, smartphone con action cam

Luca Colantuoni,

Crosscall è un produttore francese che realizza smartphone rugged, quindi utilizzabili in situazioni ambientali estreme. Il Trekker X4, distribuito Italia da Athena Spa, integra una vera e propria action cam con sistema anti-vibrazione e iper-stabilizzatore. Le specifiche sono quelle di uno smartphone di fascia media, ma il prezzo è piuttosto elevato e giustificato dalle sue caratteristiche esclusive.

Il Treeker X4 possiede un telaio in plastica rinforzata con fibra di vetro, piastra interna in magnesio e barre laterali in alluminio. Grazie all’elevata resistenza a graffi, urti e cadute da un’altezza di 2 metri, lo smartphone ha ricevuto la certificazione MIL-STD-810G. La certificazione IP68 indica invece la resistenza all’acqua fino ad un profondità di 2 metri per un’ora. Lo schermo da 5,5 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) è protetto dal Gorilla Glass 5.

Il Trekker X4 ha una doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel. Quella principale è una vera e propria action cam, in quanto possiede un obiettivo grandangolare da 170 gradi. Grazie alla stabilizzazione a sei assi, all’autofocus ibrido (PDAF e laser) e al flash dual LED è possibile scattare foto in condizioni di scarsa illuminazione e con bassa distorsione (tecnologia Panomorph). La funzionalità Hyperstab permette invece di registrare video senza vibrazioni fino a risoluzione 4K. Tutte le operazioni possono essere eseguite tramite l’app X-CAM.

La dotazione hardware comprende inoltre un processore octa core Snapdragon 660, 4 GB di RAM, 64 GB di storage, slot microSD, fotocamera frontale da 8 megapixel, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC e LTE (dual SIM), lettore di impronte digitali laterale, jack audio da 3,5 millimetri e porta USB 3.1 Type-C. Oltre ai tradizionali sensori ci sono anche altimetro, termometro, UV, barometro e igrometro.

La batteria da 4.400 mAh supporta la ricarica rapida Quick Charge 3.0. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo. Il prezzo del Trekker X4 è 749,00 euro.