Ford vuole sfidare la Tesla Model Y

Filippo Vendrame,

Ford sfida apertamente Tesla e la sua Model Y. Come noto, il costruttore americano si sta preparando a lanciare il suo primo vero veicolo elettrico. Si dovrebbe trattare di un crossover progettato da zero, ispirato alla Mustang e che dovrebbe a questo punto porsi in diretta concorrenza con la Tesla Model Y. Con l’arrivo di Jim Hackett come CEO dell’azienda, Ford ha virato seriamente verso la mobilità elettrica. Il nuovo CEO ha costituito un nuovo gruppo interno, chiamato “Team Edison”, per supervisionare i programmi dedicati alle auto elettriche.

Inoltre, Jim Hackett ha pure spostato un terzo degli investimenti previsti per lo sviluppo dei motori a combustione in quelli dedicati alle auto elettriche. Ford, lo scorso anno, ha confermato che il suo primo veicolo elettrico di prossima generazione sarà ispirato alla Mustang. La casa americana ha anche condiviso un teaser che mostra a grandi linee il design di questo futuro crossover elettrico. Sebbene di questo modello non si sappia molto, l’obiettivo di Ford è quello di renderlo disponibile nei concessionari in concomitanza con l’inizio della commercializzazione della Model Y. L’unico aspetto sul piano tecnico emerso è che Ford si aspetta di offrire un’autonomia vicina alle 300 miglia.

Ford crede molto in questo progetto e contestualmente alla presentazione della Model Y, l’azienda automobilistica ha condiviso un tweet chiaramente indirizzato alla società di Elon Musk su cui appare il simbolo della Mustang e su cui è riportata la frase “Hold your horses”. Un modo per stuzzicare l’azienda di Elonb Musk avvisandola che presto avrà un nuovo temibile concorrente.

Per quanto riguarda il crossover di Ford, c’è mistero anche sul nome. L’azienda aveva inizialmente utilizzato il nome in codice “Mach 1” che è stato poi bocciato. Sembra che alla fine Ford potrebbe chiamare il suo crossover elettrico “Model E” che è lo stesso nome che Tesla aveva valutato per la sua Model 3.

Purtroppo non sono trapelate altre informazioni su questo progetto. L’immagine teaser fa solamente ipotizzare che questa nuova auto elettrica possa essere una sorta di Mustang rialzata e più muscolosa, un po’ come la Model Y è una versione rialzata della Model 3.