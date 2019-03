Intel, le innovazioni del gaming PC alla GDC 2019

Candido Romano,

Intel ha presentato una nuova applicazione grafica alla GDC 2019, un programma per la community ma anche alcune dimostrazioni tecnologiche che permettono agli sviluppatori di videogiochi di rendere il PC il dispositivo migliore su cui giocare. Inoltre sono stati resi noti i dettagli su diverse iniziative per supportare gli sviluppatori, con l’obiettivo di agevolare la crescita del gaming su PC.

Le innovazioni Intel per il gaming su PC

I nuovi processori Intel core: durante il secondo trimestre del 2019 arriveranno i nuovi processori Intel Core di nona generazione, cioè gli Intel Core i9, anche se gli ultimi dati vedono la spedizione di processori in calo. Sono destinati ai dispositivi portatili, in particolare per i notebook gaming o creatori di contenuti. Offrono le prestazioni premium di cui questi utenti hanno bisogno per giocare e competere ai giochi tripla A senza compromessi, anche durante la registrazione e lo streaming simultanei. Inoltre grazie a Intel Wi-Fi 6 AX200 (Gig+) e alla memoria Intel Optane si offre offre la più recente tecnologia Wi-Fi per una fruizione dei videogiochi veloce, a bassa latenza e senza cavi, oltre alle alte prestazioni in un design dei dispositivi sempre più sottili.

Esperienza grafica migliorata: Intel vuole migliorare l’esperienza grafica di oltre un miliardo di consumatori in tutto il mondo: alla GDC, l’azienda ha fornito aggiornamenti sul miglioramento delle esperienze grafiche, tra cui Intel Graphics Command Center, un’applicazione che consente agli utenti di ottimizzare la loro esperienza grafica, ottimizzando i giochi in un solo clic. Consente poi di comprendere le impostazioni di sistema con semplici spiegazioni e immagini di anteprima, per capire in che modo ciascuna impostazione influirà sull’hardware.

Con Intel GameDev Boost invece l’azienda supporta gli sviluppatori di videogame, dagli quelli che producono giochi indie agli studi più importanti. Una serie di strumenti per chi i videogiochi li crea, dalla certificazione Runs Great on Intel Technology a strumenti e tutorial per contribuire a pianificare e progettare videogiochi, librerie gratuite, analizzatori di prestazioni, strumenti per programmare in modo più efficiente e ottimizzazioni per prestazioni migliorate con l’architettura Intel.

Infine l’azienda si è impegnata contro i comportamenti tossici nel mondo dei videogiochi. Insieme a Spirit AI ha analizzato il modo in cui la tecnologia può svolgere un ruolo significativo nell’affrontare questo complesso problema, collaborando su ricerca e sviluppo per aggiungere il rilevamento vocale ai loro strumenti di moderazione già esistenti.