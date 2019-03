Galaxy Store, negozio unico per Samsung

Luca Colantuoni,

Samsung aveva annunciato durante la conferenza SDC 2018 che il suo store digitale avrebbe ricevuto un importante aggiornamento. A fine febbraio è stata distribuita l’app Galaxy Store che sostituisce la precedente Galaxy Apps, includendo anche Galaxy Themes e altri contenuti. Il produttore coreano ha illustrato le principali novità.

Il servizio Galaxy Apps è stato lanciato nel 2009 per i dispositivi con sistema operativo Bada e Windows Mobile. Successivamente sono state aggiunte le app per Android e Tizen, le due piattaforme supportate oggi da Samsung per smartphone, tablet e indossabili. Oltre alle app del produttore coreano, sullo store ci sono anche app di terze parti, gratuite e a pagamento, suddivise in numerose categorie. Sono inoltre indicate quelle più popolari e quelle consigliate. Ovviamente gli accordi sottoscritti con Google impongono anche l’installazione del Google Play Store.

Circa un mese fa Galaxy Apps è diventato Galaxy Store. Il rebranding è stato effettuato per indicare che gli utenti possono trovare altri contenuti digitali, oltre ad app e giochi. Samsung usa il termine “one-stop shop” per i dispositivi Galaxy. C’è infatti un’ampia scelta di temi e font, accessibile tramite la scheda dedicata, che permettono la personalizzazione degli smartphone. Per la fotocamera sono invece disponibili numerosi effetti e sticker. Sono inoltre presenti vari Edge Panel per i dispositivi compatibili, come i Galaxy S10 e Galaxy Note 9. Nella scheda Watch ci sono infine app, giochi e quadranti per Samsung Gear e Galaxy Watch.

Il Galaxy Store adotta la nuova interfaccia One UI e sfrutta l’intelligenza artificiale per suggerire contenuti in base agli interessi degli utenti. Vengono inoltre mostrati consigli in base a stagioni, festività ed eventi durante l’anno. Ci sono infine offerte per gli acquisti in-app e sconti per i giochi più popolari.