Tesla Model Y, apre il configuratore in Italia

La Tesla Model Y può essere finalmente configurata e prenotata anche in Italia. La società di Elon Musk ha infatti finalmente aperto il configuratore in Italia. Questo significa che è anche possibile scoprire i prezzi ufficiali del crossover elettrico per il mercato italiano.

Tesla Model Y, configurazioni e prezzi

In Italia, la Tesla Model Y può essere acquistata in tre varianti: Long Range a trazione posteriore, Long Range Dual Motor con trazione integrale e Perfomance per chi cerca le massima prestazioni.

La Tesla Model Y Long Range a trazione posteriore parte da 58.000 euro ed offre 540 Km di autonomia (WLTP), 209 Km/h di velocità massima e un’accelerazione da 0 a 100 Km/h in 5,8 secondi. La variante Long Range Dual Motor con trazione integrale parte, invece, da 61.000 euro ed offre 505 Km di autonomia (WLTP), 217 Km/h di velocità massima e un’accelerazione da 0 a 100 Km/h in 5,1 secondi. Infine, la versione Performance parte da 70.000 euro ed offre 480 Km di autonomia (WLTP), una velocità massima di 241 Km/h e un’accelerazione da 0 a 100 Km/h in 3,7 secondi. La configurazione a 7 posti costa 3.200 euro in più per tutti e tre i modelli.

Il “Pilota automatico” costa 3.500 euro, mentre la “Guida autonoma al massimo potenziale” 5.700 euro. Ovviamente, gli interessati possono scegliere tra diversi colori della carrozzeria e tra due tonalità per gli interni.

Per prenotare la Tesla Model Y è necessario dare un acconto di 2.000 euro. Il configuratore, alla fine dell’iter di personalizzazione delle auto, informa che la produzione inizierà nel 2021. Gli interessati possono da subito prenotare il loro crossover elettrico sapendo, però, che l’attesa per poterci mettere le mani non sarà breve.

La Tesla Model Y, si ricorda, è sostanzialmente una versione rialzata ed un po’ più muscolosa della Tesla Model 3. Il design, infatti, è molto simile a quello della berlina elettrica ed anche gli interni e gli optional sono gli stessi.

Infine, Tesla ricorda che la Tesla Model Y Standard Range arriverà in Europa nel 2022.