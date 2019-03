Volantino Unieuro: sconti e tasso zero

Filippo Vendrame,

Unieuro ha lanciato il nuovo volantino delle offerte valevole dalla giornata di oggi sino al prossimo 4 aprile 2019. Un volantino dove è possibile trovare molti prodotti in sconto, acquistabili anche a rate a interessi zero. Tra gli smartphone in offerta si menzionano, per esempio, il Samsung Galaxy A6 a 199 euro, il Samsung Galaxy A9 a 499,90 euro, l’Honor View 10 Lite a 269,90 euro, l’Honor 10 Lite a 219,90 euro, lo Xiaomi Mi 9 a 529 euro e lo Xiaomi Note 7 a 199,90 euro.

Se l’obiettivo, invece, è un nuovo PC Windows 10, la catena di elettronica propone diversi modelli tutti molto interessanti. Per esempio, il nuovo Surface Pro 6 con 8 GB di RAM e 128 GB di SSD è venduto a 899 euro ma senza Type Cover. Il alternativa, il Huawei MateBook 13 con Intel Core i5 di ottava generazione è proposto a 999,99 euro. Per i giocatori, Unieuro propone anche il notebook per il gaming ASUS TUF Gaming FX505GE con Intel Core i7 di ottava generazione al prezzo di 1.199,99 euro. Per chi preferisse una console per giocare, all’interno del volantino è possibile trovare l’offerta sulla PS4 500GB con la PlayStation Classic al prezzo di 299,99 euro.

Presente anche una ricca selezione di televisori di ultima generazione per tutti coloro che vogliono trasformare il salotto di casa in una piccola sala cinematografica. Per esempio, lo Smart TV Samsung UE49NU7500 con schermo da 49 pollici 4K è offerto al prezzo di 499 euro.

All’interno del volantino di Unieuro non mancano anche gadget vari come i droni (DJI Mavic 2 Pro a 1.399 euro), i monopattini elettrici, accessori per l’informatica, smartwatch, gadget high tech e tantissimo altro ancora. Un volantino da sfogliare con attenzione per non lasciarsi sfuggire alcuna ghiotta opportunità. I prezzi sono validi sia online che nei punti vendita della catena di elettronica.