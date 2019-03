Samsung Galaxy A90, schermo da 6,7 pollici?

Luca Colantuoni,

Samsung ha già annunciato quattro smartphone della nuova serie: Galaxy A50, A30, A20 e A10, mentre il Galaxy A40 è apparso su un sito olandese. Gli altri modelli verranno presentati durante l’evento del 10 aprile. Uno dei più attesi è il Galaxy A90, del quale sono trapelate nuove informazioni.

Qualche giorno fa era apparsa online una pagina ufficiale che confermava la presenza dello schermo Notchless Infinity. Il Galaxy A90 dovrebbe avere un display senza notch o fori per la fotocamera frontale, in quanto il modulo fotografico sarà a scomparsa e rotante. Quindi potrà essere utilizzato anche come fotocamera posteriore. In base alle informazioni ricevute da un noto leaker, lo spessore delle cornici sarà di 1,2 millimetri su tre lati e 3,6 millimetri sul lato inferiore.

La diagonale dello schermo Super AMOLED dovrebbe essere 6,73 pollici, simile a quella del Samsung Galaxy S10 5G. Probabilmente verrà eliminata anche la capsula auricolare. Il suono verrà trasmetto attraverso il vetro, una soluzione simile al Crystal Sound OLED del recente LG G8 ThinQ. Non mancherà ovviamente il lettore di impronte digitali in-display.

La dotazione hardware dovrebbe comprendere inoltre un misterioso processore Snapdragon serie 700, 6 o 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Per la batteria si prevede una capacità di 3.700 mAh e il supporto per la ricarica rapida (25 Watt). Il sistema operativo sarà Android 9 Pie con interfaccia One UI.

Insieme al Galaxy A90 dovrebbero essere annunciati anche i Galaxy A70 e A60. Per il Galaxy A70 si prevedono uno schermo Infinity-U da 6,7 pollici, processore Snapdragon 675, 6 o 8 GB di RAM, 128 GB di storage, tre fotocamere posteriori da 32, 8 e 5 megapixel, fotocamera frontale da 32 megapixel e batteria da 4.400 mAh. Specifiche simili per il Galaxy A60, ma con schermo Infinity-O da 6,3 pollici e batteria da 3.410 mAh.