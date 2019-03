Huawei P30 e P30 Pro, l’offerta di Vodafone

Filippo Vendrame,

Huawei P30 e Huawei P30 Pro sono stati presentati ieri nell’elegante cornice di Parigi. Trattasi di smartphone Android che hanno subito colpito gli utenti per via della qualità e delle specifiche tecniche. In particolare, questi nuovi device si caratterizzano per un comparto fotografico davvero al top grazie alla collaborazione con Leica. Vodafone ha da subito inserito i nuovi top di gamma di Huawei all’interno dei suoi listini per consentire ai suoi clienti di poterli acquistare anche a rate in forma agevolata per non dare immediatamente fondo alla carta di credito.

Huawei P30 con Vodafone

Oltre alla possibilità di poterlo acquistare a prezzo pieno, Vodafone propone lo smartphone in abbinamento a diversi piani tariffari.

Abbinando lo smartphone al piano RED Unlimited Smart, i clienti dovranno pagare 99,99 euro di anticipo più un canone complessivo di 30,98 euro al mese. Con il piano RED Unlimited Ultra, i clienti dovranno pagare un anticipo sempre di 99,99 euro e rate da 33,98 euro. Con RED Unlimited Black, si pagherà sempre il medesimo anticipo ma la rata mensile complessiva sarà di 46,98 euro. Infine, con Unlimited x4 Pro si pagherà una rata complessiva di 29,98 euro oltre al solito anticipo di 99,99 euro. Tali costi valgono solamente con addebito su carta di credito. In caso contrario si dovrà andare a pagare qualcosa di più.

In alternativa è possibile acquistare il Huawei P30 in 30 rate da 14,99 euro con anticipo sempre di 99,99 euro.

Huawei P30 Pro con Vodafone

L’offerta dedicata al Huawei P30 Pro è sostanzialmente la medesima ma con costi ovviamente leggermente più alti. Si evidenzia che Vodafone offre solamente la variante con 128 GB di memoria interna. L’anticipo rimane sempre di 99,99 euro ma cresce la rata complessiva. Con RED Unlimited Smart si andranno a pagare 35,98 euro al mese; con RED Unlimited Ultra 38,98 euro al mese; con RED Unlimited Black 51,98 euro al mese; con Unlimited x4 Pro 34,98 euro al mese. Nel caso della semplice rateizzazione, le 30 rate saranno di 19,99 euro.

In tutti i casi, la rateizzazione prevede sempre 30 rate. Successivamente, si andrà a pagare solo il canone tariffario dell’offerta attiva sulla SIM.

Maggiori informazioni sul sito di Vodafone.