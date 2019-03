Marco Grigis,

La funzione ECG di Apple Watch Series 4, lo smartphone lanciato da Apple lo scorso autunno, arriva finalmente in Italia. Con il rilascio di watchOS 5.2, diffuso dal gruppo di Cupertino nelle ultime ore, la funzionalità è stata infatti abilitata in diversi Paesi europei, tra cui anche lo Stivale. Da oggi, di conseguenza, si potrà effettuare un elettrocardiogramma direttamente dal polso.

Così come già noto, con Apple Watch Series 4 il gruppo californiano ha introdotto nuove funzionalità per la salute. Oltre a un rinnovato sensore per la frequenza cardiaca, ora composto da un singolo LED sulla scocca posteriore dello smartwatch, è stato introdotto un sistema ECG per effettuare un elettrocardiogramma direttamente dal polso. È infatti sufficiente adagiare le dita sulla corona digitale dell’orologio e seguire le istruzioni a schermo, per ottenere una misurazione in poco meno di trenta secondi.

La funzione ECG, resa inizialmente disponibile in pochi Paesi tra cui gli Stati Uniti, era stata momentaneamente disabilitata in alcune aree del mondo, probabilmente in attesa delle dovute certificazioni da parte delle autorità per la salute locali. Con l’aggiornamento a watchOS 5.2, a quanto pare, Apple ha ottenuto il via libera: per l’Europa, la funzione ECG potrà essere usata in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Romania, Spagna, Svezia e Ungheria.

Il nuovo watchOS 5.2 può essere installato direttamente tramite il dispositivo iPhone abbinato ad Apple Watch Series 4, selezionando la voce “Aggiornamento Software” del menu “Generali”. Lo smartwatch deve disporre di almeno il 50% di autonomia residua per poter eseguire l’operazione di upgrade e, naturalmente, deve rimanere nelle vicinanze dello smartphone a esso collegato. Come di consuetudine, watchOS 5.2 è distribuito gratuitamente dalla società di Apple Park, senza nessun costo aggiuntivo per i possessori del relativo device.

