Tesla Model 3 Standard Range Plus super efficiente

La Tesla Model 3 Standard Range Plus ha ottenuto un piccolo record mostrando un elevatissimo tasso di efficienza che pone questo modello ai vertici della categoria delle auto elettriche più efficienti. Meglio della Tesla Model 3 Standard Range Plus solo la Hyundai Ioniq che però appartiene ad un’altra categoria di autovetture. Secondo l’EPA, questa variante della piccola auto elettrica americana ha ottenuto un punteggio di 134 MPGe. Si ricorda che MPGe è una misura della distanza media percorsa per unità di energia consumata. Più è elevato questo punteggio e più è efficiente la vettura. Un risultato, dunque, superiore a quello ottenuto da tutte le altre varianti della Model 3.

Più nel dettaglio, la valutazione dell’EPA mette in evidenza un’efficienza autostradale di 128 MPGe e un’efficienza di guida in città di 140 MPGe per una media, appunto, di 134 MPGe. La Hyundai Ioniq fa ancora leggermente meglio, ma la Tesla Model 3 Standard Range Plus è oggi la berlina media premium elettrica più efficiente. Un risultato che dovrebbe garantire un’ottima autonomia nonostante il pacco batteria di capacità inferiore rispetto a quello dei modelli più costosi della Model 3. L’azienda americana dichiara per questo modello, infatti, un’autonomia nel ciclo EPA di 240 miglia pari a circa 386 Km.

Un risultato eccellente che evidenzia come Tesla sappia realizzare auto elettriche particolarmente efficienti. Comunque, ad incidere sicuramente sui risultati è il peso inferiore di quello modello rispetto a quello dei modelli con batterie più capienti. Tesla non ha mai condiviso dettagli tecnici precisi per quanto riguarda la capacità della batteria di questo modello e quindi non è chiaro in questo momento capire quale sia il suo reale consumo su strada.

Una volta che arriveranno su strada le prime auto sarà possibile capirne di più. Tesla Model 3 Standard Range Plus è attesa molto presto al debutto in America. In Europa arriverà solamente tra diversi mesi.