HP presenta il nuovo Pavilion X360 14

Antonino Caffo,

HP ha presentato il nuovo HP Pavilion X360 14”, un convertibile che punta tutto su prestazioni da fascia medio alta ad un prezzo concorrenziale, da 499 euro.

Le sue qualità migliore sono una tastiera in metallo, nuove colorazioni Cloud Blue, Pale Gold e Natural Silver, schermo da 14 pollici e cornici micro-edge. I nuovi Pavilion X360 includono un comparto audio di B&O con HP Audio Boost per un’esperienza di intrattenimento sicuramente appagante. Caratteristica di rilievo, soprattutto per un utilizzo professionale, è il lettore di impronte digitali (opzionale) che si trova sulla parte superiore della tastiera per consentire un accesso più rapido usando Windows Hello. I nuovi Pavilion x360 supportano sia il tocuh screen che la touch pen, così da permettere agli utenti di modificare facilmente i propri documenti.

Andando più a fondo, il Pavilion x360 14” monta una scheda grafica Nvidia GeForce MX130 o MX250, processori Intel Core fino a i7 di 8° generazione, dual storage opzionale, fino a 16 GB di memoria e a una durata della batteria di circa 11 ore. Il dispositivo sarà disponibile in Italia a partire da maggio. HP ha presentato anche il nuovo display HP 27f 4K e il curvo HP 34f, alternative per l’intrattenimento e per la creazione di contenuti. Lo schermo da 27 pollici ha una risoluzione 4K UHD IPS con cornice micro-edge e supporto regolabile per migliori opzioni di visualizzazione. Il display curvo IPS da 34 pollici presenta una risoluzione in Quad HD per un’esperienza più coinvolgente. Il due display HP saranno disponibili alla fine dell’estate 2019.

Solo qualche giorno fa, HP aveva confermato il Pavilion x360 11 (2019) con display da 11.6 pollici HD (1366 x 768 pixel), processore quad-core Intel Pentium Silver N5000 (Gemini Lake), 4 GB di RAM DDR4-2400 e 128 GB di memoria su drive SSD M.2. Lato connettività, una porta USB 3.1 Type-C Gen1, due porte USB 3.1 Type-A Gen1, HDMI, jack audio da 3.5 mm e lettore di schede microSD. Il tutto confezionato da Windows 10 Home S.