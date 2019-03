Offerte di Primavera 2019 Amazon: PC in promozione

Filippo Vendrame,

Amazon ha lanciato le “Offerte di Primavera“. Trattasi di un periodo di offerte speciali che durerà sino al prossimo 7 di aprile. Durante tutto questo lasso di tempo, i clienti dell’eShop potranno trovare migliaia di prodotti in sconto. I saldi riguardano smartphone, televisori, fotocamere, computer, prodotti dedicati al giardinaggio, alle attività all’aria aperta, al cambio di stagione e molto altro. Per aiutare i clienti a trovare l’offerta giusta, Amazon offre dei comodi filtri per individuare gli oggetti in base alla categoria, prezzo e molto altro. Tra i prodotti in promozione più interessanti ci sono sicuramente i PC.

Se l’obiettivo è acquistare un nuovo computer, le Offerte di Primavera di Amazon potrebbero rappresentare l’occasione giusta per potersi permettere un prodotto di fascia alta, pagandolo come un dispositivo di categoria inferiore. Risparmiare è sempre positivo e questa promozione del gigante dell’ecommerce permette ai suoi clienti di fare shopping trovando prodotti al miglior prezzo possibile.

PC in promozione

Amazon offre davvero molti PC in sconto in questo periodo di offerte speciali. Ecco una selezione delle migliori opportunità.

Microsoft Surface Laptop – Core i5, 8GB e 256 GB in sconto a 899 euro

– Core i5, 8GB e 256 GB in sconto a 899 euro Samsung C27F396 – monitor curvo in sconto a 179,99 euro

– monitor curvo in sconto a 179,99 euro Lenovo ideapad 530S-14IKB – notebook in sconto a 649,99 euro

– notebook in sconto a 649,99 euro Acer Swift 3 SF314-54-8918 – notebook in sconto a 699 euro

– notebook in sconto a 699 euro Acer Aspire 3 A315-41-R8TH – notebook in sconto a 449 euro

– notebook in sconto a 449 euro Acer Nitro 5 AN515-52-75HE – gaming notebook in sconto a 1399 euro

– gaming notebook in sconto a 1399 euro MSI PS63 Modern 8RC-021IT – gaming notebook in sconto a 1399 euro

– gaming notebook in sconto a 1399 euro Microsoft Surface Book 2 – 13,5 pollici, Core i5, 16 GB e 256 GB in sconto a 1549 euro

Vista la moltitudine delle offerte, il suggerimento è quello di visionare con calma tutti i prodotti in vetrina per non perdere l’occasione da fare qualche buon affare.