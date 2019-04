Coupon GearBest: come funzionano e dove trovarli

Filippo Vendrame,

GearBest è un noto negozio online cinese specializzato nella vendita di gadget high tech e di abbigliamento. Un eShop che nel corso degli anni si è messo in luce per la sua offerta e per consentire alle persone di poter acquistare prodotti di tutti i tipi una volta relegati al solo mercato cinese. Da un po’ di tempo a questa parte, GearBest dispone anche di un magazzino europeo che permette di agevolare l’acquisto di una serie di oggetti evitando ai clienti la seccatura della dogana.

GearBest offre anche molteplici possibilità di sconto tra promozioni ed offerte. Uno dei canali più interessanti che l’eShop offre per garantire qualche risparmio ai suoi clienti è il coupon, cioè un codice promozionale da inserire nel carrello della spesa prima di completare la transazione e che permette di ottenere un certo risparmio. Il suo funzionamento, come spiegato, è molto semplice. Una volta ottenuto il coupon, basterà inserirlo nella casella “Promotion Code” per poi ottenere lo sconto che sarà automaticamente applicato alla cifra da pagare. Di coupon per GearBest ce ne sono di molti tipi e possono essere legati ad un prodotto specifico o alla spesa cumulativa.

Trovarli non è difficile. In alcuni casi possono essere regalati direttamente da GearBest e si possono individuare direttamente sul sito o nelle newsletter. In altri casi possono essere trovati online con alcune brevi ricerche. Ci sono, infatti, molti siti specializzati nella raccolta di coupon per i siti di ecommerce. In questo caso, però, non è detto che il coupon sia ancora valido.

L’unico modo per scoprilo è verificare direttamente in fase di acquisto se il codice promozionale da diritto ad una qualche forma di sconto. A volte il coupon può essere valido solamente per un prodotto spedito da un preciso magazzino. Dunque, si suggerisce di verificare bene la scheda prodotto prima di applicare il codice sconto dedicato ad un oggetto.