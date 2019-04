Vendita lampo GearBest: come funziona

Filippo Vendrame,

GearBest è un negozio online cinese che vende prevalentemente gadget tech ed abbigliamento. Da un po’ di tempo a questa parte dispone anche di un team dedicato per il mercato italiano. Inoltre, l’eShop si è organizzato costituendo diversi magazzini in giro per il mondo, uno anche in Europa per agevolare l’invio dei prodotti ed abbattere il problema della dogana su molti dei suoi prodotti in vendita.

GearBest è noto soprattutto per poter acquistare prodotti tech difficilmente rintracciabili all’interno dei negozi online europei. Nonostante, oggi, alcuni brand cinesi abbiano deciso di vendere direttamente anche nel Vecchio Continente, GearBest continua ad essere un ottimo negozio online per l’acquisto di gadget tech di vario genere. L’eShop offre anche diverse promozioni per garantire ai suoi clienti di poter sempre risparmiare un po’ di soldi. Tra le promozioni che GearBest è solito offrire si ricordano la “Vendita Lampo” o “Vendita Flash“. Il nome di questo genere di promozioni è già indicativo del loro funzionamento.

Trattasi di offerte proposte all’interno di una speciale vetrina che come fa ben intuire il nome, rimarranno disponibili solamente per un breve lasso di tempo. L’offerta di ogni prodotto ha un preciso inizio ed una precisa fine. Inoltre, gli oggetti si intendono sino ad esaurimento scorte. Questo significa che l’offerta potrà esaurirsi prima della sua naturale conclusione se tutti i pezzi saranno venduti rapidamente.

Il tempo rimasto prima del termine dell’offerta e l’importo dello sconto sono disponibili e ben evidenziati anche all’interno della scheda del prodotto. Per gli interessanti al risparmio, il suggerimento è quello di non perdere mai di vista la vetrina degli sconti delle “Offerte Lampo” per non perdere l’occasione di risparmiare cifre interessanti.