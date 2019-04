Vodafone, ricarica a scagioni di 1 euro

Filippo Vendrame,

Piccola interessante novità per tutti i clienti ricaricabili Vodafone. La ricarica effettuata attraverso il sito dell’operatore e l’applicazione MyVodafone potrà essere personalizzata. I tagli di ricarica disponibili vanno sempre tra i 5 e i 200 euro ma all’interno di questo range i clienti potranno scegliere delle ricariche personalizzate con scaglioni di 1 euro.

Questo significa che i clienti, per esempio, potranno ricaricare le loro SIM di 6 euro, 7 euro, 8 euro, 14 euro, 21 euro, 54 euro e così via. Trattasi di una scelta curiosa ma molto comoda che permette di ricaricare la SIM esattamente dell’importo desiderato. I clienti Vodafone potranno pagare le loro ricariche attraverso la carta di credito (Visa, MasterCard e American Express) o utilizzando PayPal. Per poter approfittare di questa novità, all’interno della pagina dedicata alla ricarica sul sito o sull’app, sarà solamente necessario cliccare sul pulsante “personalizza”. Successivamente bisognerà inserire l’importo della ricarica, confermare e poi seguire le istruzioni a video per completare la transazione.

Vodafone prevede delle specifiche limitazioni per le ricariche su base giornaliera, settimanale e mensile: 50 euro per la prima ricarica (è possibile effettuare la seconda ricarica trascorse 1 giorno dalla prima); 200 euro al giorno (massimo 4 ricariche); 400 euro alla settimana (massimo 6 ricariche); 600 euro al mese (massimo 10 ricariche).

I plafond di ricarica sono cumulativi con i numeri di telefono memorizzati in rubrica. E’ possibile associare alla stessa carta di credito al massimo 4 diversi numeri di telefono. Vodafone evidenzia che le altre modalità di ricarica delle carte prepagate possono o meno concorrere al raggiungimento dei massimali per le ricariche effettuate tramite carte di credito.

Maggiori dettagli sul sito di Vodafone.