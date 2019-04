Milano Design Week, nuovi Samsung Galaxy A

Luca Colantuoni,

I primi mesi del 2019 sono stati sfruttati da Samsung per svelare i nuovi smartphone della serie Galaxy A. Ai modelli finora presentati (Galaxy A70, A50, A30, A20 e A10) sono stati riservati solo comunicati stampa o annunci senza particolare enfasi. Al top di gamma Galaxy A90 verrà invece dedicato un evento mondiale. Milano è stata scelta come sede per l’Italia.

L’evento si terrà mercoledì 10 aprile dalle 14:00 a CityLife (Ex-Padiglione 3) in Piazza VI Febbraio. Oltre al Galaxy A90, Samsung dovrebbe annunciare altri modelli che gli utenti italiani potranno acquistare nei giorni successivi. Al termine è prevista una performance live con DJ Set. Il Galaxy A90 dovrebbe avere uno schermo Super AMOLED da 6,7 pollici, senza notch o fori. Per questo smartphone si prevede infatti un modulo fotografico slider e rotante. Non si conosce il numero di fotocamere, ma una potrebbe avere un sensore da 48 megapixel.

Il produttore coreano sarà protagonista della Milano Design Week (9-14 aprile) con altri eventi in varie zone della città. Dal 4 al 14 aprile presso la Samsung Smart Arena (Via Mike Buongiorno, 9) verranno mostrati quattro docufilm “Milan Unveiled”, realizzati con una videocamera 8K, sugli angoli più nascosti di Milano. Nello stesso momento, presso la Samsung Smart Home sarà possibile ammirare la serie 2019 delle TV QLED.

Presso lo spazio Brera Site 1/F (Via delle Erbe, 2) verrà allestita, dal 9 al 14 aprile, la mostra “24h. Kitchen”. L’installazione, aperta dalle 10 alle 20, vedrà come protagonisti gli elettrodomestici Samsung, utilizzati per riprodurrà tre diversi momenti della giornata (mattina, mezzogiorno, sera) trascorsi in cucina.

Il progetto dedicato al Luxury Living troverà invece spazio presso lo stand Vismara (dal 9 al 14 aprile, Rho Fiera). Nella sala cinema della Collezione Luxury Entertainment di Vismara verrà installato lo schermo Samsung Serie IF da 146 pollici. Con altri eventi, parte del Fuorisalone, il produttore mostrerà le nuove TV, mentre nella boutique di Vivienne Westwood di Corso Venezia verrà esposta la lavatrice QuickDrive.