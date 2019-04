Netgear annuncia router Nighthawk Pro Gaming XR300

Marco Locatelli,

Netgear, azienda specializzate in soluzioni di networking dedicate all’online gaming, annuncia il lancio del nuovo router WiFi Nighthawk Pro Gaming XR300.

L’ultimo arrivato nella famiglia Nighthawk Pro Gaming è stato specificamente studiato per abbattere ping e latenza su mobile, PC e console come Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Un prodotto quindi pensato appositamente per i gamer che non vogliono scendere a compromessi durante le loro sessioni online.

L’XR300, dotato del software DumaOS, offre un’esperienza di gioco online di alto livello. Grazie al successo planetario di giochi online come Fortnite, Apex Legends e PubGsono evidenti i vantaggi dei router Nighthawk Pro Gaming che permettono di gestire la banda creando una corsia preferenziale per i dispositivi di gioco minimizzando lag e offrendo un ping rate estremamente basso.

Il set di feature esclusive di XR300 offre un’esperienza di gioco superiore rispetto agli altri router WiFi e, nello stesso tempo, consente di godere di internet ad alta velocità in tutta casa.

Con più di 2.3 miliardi di giocatori attivi, l’online gaming si sta affermando come la principale forma d’intrattenimento a livello mondiale. Di pari passo cresce il successo degli online multiplayer e sempre più persone si rendono conto di quanto possa essere frustrante giocare con una latenza elevata. La nostra pluripremiata linea di router Pro Gaming che include fra gli altri l’XR500 e l’XR700 è diventata, grazie alle sue caratteristiche, la risposta naturale alle esigenze della community di gamers che già ben conosce e apprezza la linea Nighthawk – ha dichiarato David Henry, Senior Vice President of Connected Home Products NETGEAR – L’XR300 è l’ultimo arrivato della linea NPG, un prodotto studiato per offrire gli strumenti per dominare in ogni gioco, a prescindere dalla piattaforma scelta.

Le feature del nuovo XR300:

Gaming Performance ottimizzata – Abbattimento del lag grazie alla possibilità di dare priorità di banda all’online gaming. Geo Filtering per selezionare i server più vicini e sfidare solo player con pari velocità di connessione. Quality of Service (QoS) per dare priorità ai device di gioco e distribuire la giusta quantità di banda a ogni device.

– Abbattimento del lag grazie alla possibilità di dare priorità di banda all’online gaming. Geo Filtering per selezionare i server più vicini e sfidare solo player con pari velocità di connessione. Quality of Service (QoS) per dare priorità ai device di gioco e distribuire la giusta quantità di banda a ogni device. Gaming Dashboard – Consente di gestire e modificare facilmente tutte le impostazioni per stabilizzare il ping, ridurre il lag e assicurare connessioni locali di qualità.

– Consente di gestire e modificare facilmente tutte le impostazioni per stabilizzare il ping, ridurre il lag e assicurare connessioni locali di qualità. Connettività cablata e wireless – Quattro porte Gigabit Ethernet LAN per massimizzare velocità gaming e streaming, più una porta WAN.

– Quattro porte Gigabit Ethernet LAN per massimizzare velocità gaming e streaming, più una porta WAN. Compatibile con sistemi di gioco — Ottimizzato per PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch e dispositivi mobili.

Il Nighthawk Pro Gaming XR300 WiFi Router sarà disponibile dal 4 aprile presso i partner Netgear e rivenditori autorizzati, e-commerce e negozi specializzati al prezzo consigliato di €199,99.