Amazon, a IJF19 tra Alexa e gli audiolibri

Amazon terrà tre incontri al Festival Internazionale del Giornalismo in qualità di sponsor per il sesto anno consecutivo. In particolare, il colosso dell’ecommerce parlerà delle possibilità e delle sfide lanciate dai servizi vocali e dagli audiolibri per chi produce e diffonde notizie.

Il potere della voce nell’accesso all’informazione sarà al centro della masterclass di venerdì 5 aprile alle ore 12.00 presso la Sala Raffaello dell’Hotel Brufani intitolata Puntare su una nuova tecnologia per la fruizione delle notizie. Max Amordeluso, EU Lead Evangelist di Alexa, fornirà uno scenario delle Skill di Alexa e del loro sviluppo in Italia e nel mondo, spiegando come i clienti possono ascoltare le notizie quotidiane attraverso i dispositivi con integrazione Alexa. Nel corso della masterclass, Max Amordeluso spiegherà come sviluppatori di terze parti, in particolare dei media, possono utilizzare l’efficacia dell’interazione vocale attraverso Alexa e i dispositivi Echo per raggiungere clienti (e ascoltatori) in sempre più modi.

Sabato 6 aprile dalle 12.00 alle 13.00 al Centro Servizi G. Alessi, Gianmaria Visconti Alexa Country Manager Amazon Italia, tratterà dell’educazione italiana di Alexa nel panel Insegnare una nuova lingua a un servizio vocale. Il caso di Alexa in Italia. Gianmaria Visconti spiegherà come l’esperienza di Alexa è stata tradotta in una nuova cultura, un nuovo linguaggio, una nuova cucina. Metterà in luce le caratteristiche nazionali e l’impegno che è stato messo per dare ad Alexa la personalità e le conoscenze di una persona del luogo.

Beppe Severgnini sarà invece l’ospite speciale dello spettacolo Diario sentimentale di un giornalista, organizzato da Audible sabato dalle 21.30 alle 23.00 nella Sala dei Notari presso il Palazzo dei Priori. Si tratta di una performance letteraria per presentare il suo ultimo saggio Italiani si rimane, scritto e interpretato da lui stesso, e mostrare come i giornalisti possano ampliare la propria audience attraverso un format di intrattenimento audio come gli audiolibri. Una narrazione intima, una sorprendente messa in scena musicale. Il racconto e le letture dell’autore saranno infatti accompagnati da una colonna sonora: perché i Talking Heads e Bruce Springsteen, The National e Franco Battiato sono anche occasioni professionali. L’autore, che tra il 2014 e il 2016 ha portato La vita è un viaggio in molti teatri d’Italia, sarà sul palco con Serena Del Fiore, giovanissima artista radiofonica (“conduttrice di sogni in FM”, si è definita).