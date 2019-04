Tracking pacco GearBest: tutti i service

Filippo Vendrame,

GearBest è uno dei più noti negozi online cinesi che da tempo vende anche in Italia offrendo ai clienti italiani pure un team dedicato all’assistenza. GearBest è noto soprattutto per la possibilità di poter acquistare prodotti tech che difficilmente si possono trovare all’interno degli eShop europei. Il negozio online, inoltre, vende pure capi di abbigliamento ed altri tipi di oggetti particolari.

GearBest si avvale di diversi corriere per le spedizioni che variano a seconda della tipologia dell’oggetto e soprattutto in base al magazzino da cui viene spedito. Al momento della spedizione, GearBest fornirà al cliente un codice di tracking per seguire l’evoluzione della spedizione. Come detto poco sopra, il negozio online si avvale di diversi spedizionieri e quindi per i clienti potrebbe risultare difficile effettuare la tracciatura del pacco partendo dal codice assegnato.

Fortunatamente, GearBest ha approntato un piccolo tool che permette di tracciare automaticamente il pacco partendo semplicemente dal codice di spedizione senza dover specificare il nome del corriere utilizzato.

Questo tool, comunque, può non risultare completo, come evidenziato direttamente dall’eShop all’interno di questa pagina. Proprio per questo, GearBest, sempre all’interno di questa pagina ha inserito una serie di ulteriori link a tool che permettono di effettuare il tracking del pacco in base al proprio spedizioniere.

GearBest mette quindi a disposizione alcuni semplici ma comodi strumenti che permettono di scoprire immediatamente dove si trova il proprio pacco e capire se è in perfetto orario o se ci potrebbero essere dei ritardi che con le spedizioni effettuate dalla Cina possono sempre accadere.

Maggiori dettagli direttamente all’interno del sito del negozio online.