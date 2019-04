Skype, chiamate di gruppo sino a 50 utenti

Filippo Vendrame,

Skype ha annunciato l’arrivo ufficiale della possibilità di poter effettuare chiamate audio e video di gruppo sino ad un massimo di 50 partecipanti (prima il limite era 25). Grazie a questa novità, largamente testata dagli Insider nelle scorse settimane, le persone potranno comunicare facilmente con i loro contatti oltre a poter organizzare riunioni senza più grossi limiti. Con l’arrivo di questa novità, Skype ha introdotto anche ulteriori modifiche atte a semplificare l’esperienza d’uso del suo client di comunicazione.

Microsoft ha deciso di rendere la suoneria dell’avviso di chiamata meno invasiva. Gli utenti riceveranno, quindi, una più discreta notifica. Soluzione intelligente nel caso si organizzino riunioni di gruppo via Skype che comprendono anche persone che si trovano nel medesimo luogo. Se la notifica non dovesse essere sufficiente, sarà possibile selezionare singoli partecipanti a cui far squillare l’avviso di chiamata. Se il gruppo è composto da più di 25 partecipanti, è possibile far squillare l’app Skype di ogni partecipante. Tutte queste novità sono disponibile all’interno dell’ultima declinazione del client di comunicazione di Microsoft.

Per poterne disporne è dunque importante verificare di avere installata l’ultima versione dell’app. Queste novità fanno parte dello sforzo della casa di Redmond di migliorare sensibilmente la qualità e l’esperienza d’uso di Skype, app che negli ultimi tempi è stata oggetto di diverse critiche.

Di recente, il gigante del software ha condiviso con gli Insider diverse piccole ulteriori novità che arriveranno in futuro a tutti. Chi fosse interessato a provarle in anticipo non dovrà fare altro che partecipare al programma Skype Insider. Iscriversi è davvero molto banale.

Tutto quello che gli interessati dovranno fare è recarsi nelle Impostazioni di Skype, poi entrare nella sezione “Guida e feedback” e selezionare la voce “Join preview”. Con questi brevi passaggi sarà possibile ricevere in anticipo tutte le novità di Skype per aiutare Microsoft nel loro sviluppo.