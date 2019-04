Wiko View2, card Netflix e tutorial su YouTube

Luca Colantuoni,

Wiko ha annunciato due interessanti iniziative per pubblicizzare gli smartphone View2 e View2 Go. La prima, valida fino al 22 aprile, prevede una card in regalo per quattro noti servizi, mentre lo scopo della seconda è fornire consigli agli utenti tramite tutorial pubblicati su YouTube.

Una carica di intrattenimento

“Una carica di intrattenimento” è il nome della promozione in vigore dal 1 al 22 aprile 2019. Chi acquisterà i Wiko View2 o View 2 Go presso i punti vendita che aderiscono all’iniziativa riceverà in regalo una card a scelta tra quelle disponibili, ovvero Netflix (15 euro), Spotify (10 euro), Google Play Store (15 euro) e Sony PlayStation Store (15 euro). I buoni digitali possono essere utilizzati come sconti per app, film, serie TV, giochi e musica. Tutti i dettagli relativi alla spendibilità e alla validità dei buoni sono specificati sulla card.

Video tutorial su YouTube

Gli smartphone del produttore francese sono indirizzati principalmente agli utenti che cercano un dispositivo essenziale e che probabilmente sono poco esperti nell’uso della varie funzionalità. Wiko ha quindi pensato di lanciare una rubrica sul canale YouTube per fornire suggerimenti pratici e consigli utili. I tutorial sono anche un valido supporto che permette di ottenere il massimo dai dispositivi acquistati.

Il primo video della rubrica è denominato “Più batteria, meno pensieri”. Wiko illustra come incrementare l’autonomia della batteria da 4.000 mAh integrata nel View2 Go con Android 8.1 Oreo (Go Edition). Innanzitutto viene consigliato di attivare il risparmio energetico nelle impostazioni. Inoltre è meglio disattivare WiFi, Bluetooth e GPS quando non servono. Un ulteriore incremento dell’autonomia si ottiene attivando la luminosità adattativa e la sospensione nelle impostazioni relative allo schermo.