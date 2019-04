Assistente Google dà risposte più complete

Marco Locatelli,

L’Assistente Google è uno strumento davvero preziosissimo e sta già cambiando le abitudini di migliaia di utenti dei servizi di bigG. Al momento una delle principali “pecche” dell’assistente vocale del colosso di Mountain View è che alle domande dell’utente il servizio non offre risposte molto approfondite ma solamente una serie di link dove trovare le info richieste.

Al fine di rendere l’Assistente Google una piattaforma (ancora) più completa ed esaustiva, Google in questi giorni sta rilasciando un aggiornamento per la versione Android che offrirà informazioni più dettagliate alle richieste vocali dell’utente, e non solo i semplici collegamenti ad altre pagine.

Abbiamo lavorato per rendere l’assistente ancora migliore sul dispositivo che ti accompagna ovunque tu vada: il tuo telefono – scrive sul blog di Google Dabuekke Buckley, Senior Product Manager – Lo scorso autunno, abbiamo lanciato un aggiornamento visivo per l’assistente sui telefoni e oggi porteremo un nuovo aggiornamento per i telefoni Android che fornirà risposte visive migliori e informazioni più complete a colpo d’occhio.

Oltre a informazioni più ricche, l’update aggiunge una nuova interfaccia per categorie di ricerca come gli eventi, e sarà dato agli utenti accesso a strumenti utili come la calcolatrice, il metronome music pacer e la Livella a bolla. Non solo: per alcune domande, la risposta più utile potrebbe mostrare collegamenti a una serie di fonti provenienti da tutto il web. In questo caso, l’utente avrà a disposizione il set completo di risultati di ricerca dal web. Se pertinenti, questi risultati potrebbero includere anche annunci.

Di pochi giorni fa la notizia che, solo per il mercato USA, l’assistente vocale di Google parla anche con la voce del popolare cantante americano John Legend.