Asus annuncia il proiettore F1

Marco Locatelli,

ASUS annuncia F1, il proiettore LED Full HD equipaggiato con un’ottica a tiro corto (short-throw) e lenti totalmente in vetro capaci di proiettare immagini con diagonale fino a 210 pollici da una distanza di 3,7 metri.

Asus F1 è un proiettore di qualità cinematografica, che grazie anche alle lenti autofocus e alla risoluzione nativa Full HD (1920 x 1080 pixel) regala un’ottima esperienza di visualizzazione. Con una sorgente RGB a LED, luminosità di 1.200-lumen, copertura dello spazio colore NTSC al 100%, il proiettore F1 riproduce immagini luminose, nitide e con una migliore saturazione rispetto a quella dei proiettori tradizionali.

Il proiettore F1 si presenta con un design ricercato ed originale che impiega soluzioni uniche e particolarmente funzionali, tra cui l’utilizzo di una ghiera metallica in prossimità degli speaker e delle fessure di areazione in grado di assicurare contemporaneamente una maggiore efficienza termica e un volume audio maggiore.

ASUS F1 garantisce un output da 1.200-lumen, con copertura dello spazio colore NTSC al 100% e risoluzione Full HD che consente di ottenere proiezioni particolarmente nitide e vivaci nei più diversi scenari d’uso: presentazioni, riproduzione video e sessioni di gioco. Grazie alle ottiche con tecnologia a tiro corto (short-throw), il proiettore F1 visualizza immagini da 25 pollici da una distanza di soli 43cm, offrendo imponenti proiezioni fino a 210 pollici da 3,7 metri, assicurando la più ampia diagonale di proiezione nel minimo spazio per offrire la massima flessibilità e versatilità di utilizzo ovunque ci si trovi.

ASUS F1 consente di effettuare regolazioni rapide e semplici per godere della migliore qualità d’immagine. La regolazione automatica trapezoidale in orizzontale e verticale consente correzioni fino a ±30 gradi per correggere le distorsioni prodotte in caso di utilizzo con angoli più accentuati rispetto alla superficie di proiezione. La correzione automatica consente dunque di posizionare il proiettore in maniera decentrata, così da permettere a chi presenta di stare vicino allo schermo senza intralciare la visuale. In aggiunta, l’autofocus misura la distanza tra il proiettore e lo schermo, regolando in automatico il focus delle immagini.

Il proiettore F1 dispone di un piedino ribaltabile a due livelli che consente di regolare in modo semplice e flessibile l’altezza. La dotazione include inoltre un telecomando che offre una navigazione rapida ed intuitiva peri controllare facilmente tutte le principali funzioni.

Ad affiancare caratteristiche video di alta qualità, sul nuovo ASUS F1 sono presenti due speaker da 3W, subwoofer da 8W e tecnologia audio integrata Harman Kardon che regalano un suono ad alta fedeltà a 2.1 canali, immersivo e perfettamente sincronizzato con le immagini proiettate, assicurando la migliore esperienza gaming e di intrattenimento multimediale.

ASUS F1 offre una connettività completa con doppia porta HDMI e VGA. È inoltre possibile proiettare in modalità wireless e in alta definizione direttamente da smartphone, tablet o altri dispositivi mobili per il miglior intrattenimento e le più efficaci presentazioni, ovunque.

Il Proiettore F1 è disponibile al pubblico al prezzo consigliato di 919,00 euro.