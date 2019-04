Nintendo Switch, saldi fino al 60% dall’11 aprile

Marco Locatelli,

Una selezione dei titoli per Nintendo Switch di maggior successo saranno oggetto di sconti fino al 60% sul loro prezzo base grazie ai Saldi Blockbuster, da giovedì 11 aprile a giovedì 25 aprile sul Nintendo eShop.

Nei Saldi Blockbuster per Nintendo Switch è presente un’ampia gamma di titoli che includono:

Nintendo Switch

Super Mario Odyssey: sconto del 33%

The Elder Scrolls V: Skyrim: sconto del 50%

Mario + Rabbids Kingdom Battle: sconto del 50%

The Legend of Zelda: Breath of the Wild: sconto del 30%

L.A. Noire: sconto del 60%

Xenoblade Chronicles 2: sconto del 33%

Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy: sconto del 35%

Diablo III: Eternal Collection: sconto del 33%

Monster Hunter Generations Ultimate: sconto del 42%

OCTOPATH TRAVELER: sconto del 33%

Dark Souls Remastered: sconto del 30%

Wolfenstein II: The New Colossus: sconto del 33%

DOOM: sconto del 50%

Fanno inoltre parte dei Saldi Blockbuster Nintendo anche una gamma di titoli per le console della famiglia Ninendo 3DS quali:

Super Smash Bros. for Nintendo 3DS: sconto del 33%

The Legend of Zelda: Majora’s Mask 3D: sconto del 33%

New Super Mario Bros. 2: sconto del 33%

Gli utenti potranno scaricare nuovi giochi, app e altri contenuti dal Nintendo eShop su Nintendo Switch, o su console della famiglia Nintendo 3DS, visitando anche il sito web del Nintendo eShop. Nuovi titoli verranno aggiunti con regolarità e, a volte, ci saranno anche sconti speciali da scoprire!

E con My Nintendo, gli utenti potranno ricevere Punti d’Oro per tutti gli acquisti effettuati sul Nintendo eShop dalla loro console o attraverso il sito web del Nintendo eShop, che potranno essere utilizzati quando si acquistano software Nintendo Switch. Per informazioni più dettagliate su come funzionano i Punti d’Oro visitare il sito ufficiale.

Sempre sul fronte Nintendo Switch, secondo le ultime indiscrezioni la console ibrida potrebbe vedere presto una sua riedizione, o forse pure due: una “lite” più economica e solo portatile e una più potente e costosa.