Il nuovo Kindle disponibile in Italia

Filippo Vendrame,

Il nuovo Kindle è finalmente arrivato in Italia. A partire dalla giornata di oggi tutti coloro che avevano preordinato il nuovo eBook reader di Amazon inizieranno a riceverlo a casa. Presentato lo scorso 20 marzo, può essere acquistato al prezzo di 79,99 euro nei colori bianco e nero. Trattasi di un prodotto che racchiude al suo interno tutto il know how di Amazon. Il nuovo Kindle è anche il primo Kindle a disporre di una luce frontale pensata per agevolare la lettura anche in condizioni di luminosità non ottimali.

Il nuovo dispositivo offre un’esperienza di lettura ottimale, libera da distrazioni, e include uno schermo antiriflesso con un testo di qualità paragonabile a quella della carta stampata, facile da leggere. Inoltre, grazie alla generosa autonomia, le persone potranno leggere per settimane senza mai aver bisogno di ricaricare. Il nuovo Kindle presenta anche la più recente tecnologia e-ink elettronico per un contrasto migliore e utilizza il capacitive touch per prevenire swipe accidentali sullo schermo da 6 pollici e 167 ppi. Amazon ha voluto fare anche “regalo” a tutti i primi clienti del nuovo Kindle.

A partire da oggi 10 aprile e solo per un breve periodo, tutti i clienti Amazon idonei potranno iscriversi e beneficiare di tre mesi gratuiti di Kindle Unlimited. Kindle Unlimited offre l’accesso a oltre 1 milione di titoli appartenenti a vari generi letterari, inclusi La donna di ghiaccio di Robert Bryndza, Stoner di John Edward Williams, La ragazza delle perle di Lucinda Riley. Dopo i primi tre mesi, il costo di Kindle Unlimited è di 9,99 euro al mese.

Inoltre, per proteggere il nuovo eBook reader, Amazon offre la possibilità di poter acquistare una custodia per il nuovo Kindle a soli 29,99 euro. Le custodie sono sottili, si adattano perfettamente al dispositivo e sono realizzate in tessuti di vari colori, tra cui nero antracite, blu, rosso e grigio chiaro.