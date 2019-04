Candido Romano,

Oggi 10 aprile saranno mostrate per la prima volta nella storia le prime foto di un buco nero. “Risultati rivoluzionari” che saranno svelati a partire dalle 15:00, ora italiana, in diretta durante la conferenza stampa del progetto Event Horizon Telescope (EHT), una collaborazione internazionale che ha lo scopo di catturare la prima immagine di un buco nero.

La conferenza stampa sarà tenuta dalla National Science Foundation (NSF), con altre avverranno contemporaneamente in diversi altri luoghi, da Bruxelles a Santiago, da Shangai a Tokio, questo per sottolineare l’importanza di ciò che sarà annunciato. Chiaramente l’annuncio delle prime immagini di un buco nero può essere seguito anche online, in diretta, su YouTube.

Saranno presentati i risultati di un complesso studio durato anni e quindi le foto di u buco nero ottenute combinando i dati raccolti da otto telescopi tramite VLBI (Very Long Baseline Interferometry). Questi telescopi sono posizionati in diverse zone della Terra. Event Horizon Telescope non è quindi solo un telescopio, ma una combinazione di telescopi collegati che creano un “telescopio virtuale di dimensione terrestre”.

In realtà i buchi neri fotografati sono due: Sagittarius A*, con una massa di 4 milioni di volte rispetto al ostro Sole e che si trova al centro della nostra galassia, la Via Lattea, a 26 mila anni luce dalla Terra. Il secondo prende invece il nome di M87, fa parte della galassia Virgo e decisamente più grande distante: 50 milioni di anni luce e con una massa di 6,6 miliardi di Soli.

Un buco nero è una regione dello spaziotempo con un campo gravitazionale così forte che nulla, neanche la luce, può sfuggire all’esterno. Fotografarlo quindi sembra un ossimoro, non resta che attendere l’annuncio e le immagini per scoprire i risultati della ricerca.