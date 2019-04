Sony, 5 prodotti vincono al TIPA World Awards 2019

Candido Romano,

Sono cinque i prodotti Sony premiati in altrettante categorie ai premi annuali dalla prestigiosa assegnati dalla Technical Image Press Association (TIPA). Il processo di selezione dei candidati e dei vincitori è molto rigoroso e affidato a una commissione di rappresentanti della stampa di settore internazionale, che decidono in base a test e confronti molto scrupolosi. Ecco i modelli premiati.

Miglior fotocamera APS-C livello Expert: Sony α6400

Sony α6400 è una fotocamera compatta e dalle alte prestazioni. Tra le funzionalità avanzate presenta lo scatto continuo ad alta velocità, riprese in 4K HDR (HLG), il tutto visionabile su un display LCD da 3 pollici orientabile a 180°, messa a fuoco automatica Real-time Eye con IA e la nuova modalità ad alta precisone Real-time Tracking.

Miglior fotocamera compatta con superzoom: Sony RX100 VI

Con Sony RX100 VI il produttore è riuscito a montare uno zoom 8x nello stesso formato compatto del modello RX100 V (zoom 2.9x). Inoltre lo stabilizzatore ottico assicura immagini nitide anche negli scatti a mano libera alla massima lunghezza focale.

Miglior teleobiettivo mirrorless a focale fissa: Sony FE 135 mm f/1.8 GM

Si tratta di un teleobiettivo fisso ad ampia apertura, che riesce a fornire una ottima risoluzione da angolo ad angolo anche con apertura F1.8, senza rinunciare all’effetto bokeh. Dotato di motori lineari XD (Extreme Dynamic) che permettono di mantenere a fuoco anche i volti sfuggenti, gli artisti su un palco o i soggetti in movimento.

Miglior obiettivo professionale mirrorless: Sony FE 400 mm F2.8

Un teleobiettivo ad ampia apertura forte di un’estrema velocità, la risoluzione e gli effetti bokeh della serie G Master e tutta l’affidabilità e il controllo di cui i professionisti non possono fare a meno.

Miglior soluzione di archiviazione per l’imaging: Schede Sony SF-G TOUGH

Una delle schede SD più veloci sul mercato, che raggiunge 300 MB/s in lettura e 299 MB/s in scrittura. Sony afferma che i modelli SF-G sono 18 volte più resistenti alle torsioni di qualunque altra scheda SD tradizionale. Inoltre la struttura monoblocco ripara i dati da polvere, sporco, acqua, fango ed è realizzata con materiali molto solidi e testati per sopportare cadute da 5 metri.