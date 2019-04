GearBest: opinioni e pareri sull’e-commerce cinese

Filippo Vendrame,

GearBest è un noto negozio online cinese specializzato nella vendita di gadget high tech, di capi di abbigliamento e di prodotti per la casa. In Italia è particolarmente noto perché consente di mettere le mani su prodotti che ben difficilmente trovano spazio all’interno degli eShop europei. Relativamente all’Italia, GearBest ha creato anche un team dedicato che assiste i clienti italiani in tutte le loro necessità.

Sebbene sia un negozio online cinese, GearBest ha creato anche diversi magazzini fuori dai confini del suo Paese. Per chi abita in un Paese del Vecchio Continente è disponibile un magazzino europeo che permette di evitare il problema della dogana. Non tutti i prodotti in vendita sul negozio vengono spediti da questo magazzino ma una buona parte si. Trattandosi di una tratta Europa-Europa, non c’è alcun rischio di dover pagare un extra per la dogana come può avvenire per gli acquisti spediti dagli altri magazzini. Ma trattandosi di un negozio online cinese per quanto oramai con un respiro internazionale visto che opera in molteplici Paesi, molti si chiedono se sia affidabile.

La risposta è si, GearBest è un negozio affidabile dove poter acquistare con sicurezza i prodotti. I commenti che si trovano in rete sono generalmente positivi. Fare acquisti all’interno di questo negozio online non comporta rischi ed il prodotto acquistato arriverà tranquillamente nelle mani del suo acquirente.

Recensioni positive anche se non mancano alcun critiche rivolte soprattutto alle spedizioni. Alcuni utenti si lamentano di ritardi, soprattutto con le spedizioni dai magazzini cinesi, e del fatto che a volte il tracking per la spedizione “perda” il pacco. Alcune critiche sono rivolte pure al servizio di assistenza non sempre all’altezza in caso di problemi.