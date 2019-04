Acer, che belli i nuovi ConceptD

Antonino Caffo,

Acer ha introdotto un nuovo brand di portatili, sotto il nome di ConceptD. Si tratta di un contenitore entro il quale trovano spazio prodotti per i professionisti e creativi; macchine che sono un vero concentrato di design, prestazioni e versatilità. A un prezzo fuori portata: da poco più di 1.500 a quasi 5 mila dollari. L’idea di Acer, supposta e non confermata, è quella di rivaleggiare con prodotti come i MacBook Pro, una sfida difficile, di questi tempi non impossibile.

ConceptD 9 è il fiore all’occhiello della gamma, visto che monta un display 4K da 17 pollici, con un grado di precisione Delta-E inferiore a 1, che vuol dire poter interagire con lo schermo in maniera praticamente uguale a ciò che faremmo nel mondo fisico (il grado “0” è la perfezione). Vanta pure una cerniera Ezel girevole per la massima flessibilità e viene fornito con una penna Wacom. Le cornici sul D9 sono piuttosto spesse, ed è proprio per la necessità di ospitare un pannello con i fiocchi. Il laptop è alimentato da un processore Intel Core i9 di 9a generazione, fino a 16 GB di RAM e una CPU Nvidia GeForce RTX 2080 e fino a 1 TB di storage SSD. A bordo troviamo una Thunderbolt 3, USB Type-C e DisplayPort 1.4. Nonostante le potenti specifiche, Acer dice che il rumore della ventola sarà inferiore a 40 decibel, che è meno del MacBook Pro, grazie ai ventilatori 3D aerodinamici di quarta generazione Acer.

Insieme al precedente, Acer ha presentato anche il ConceptD5, sottile e leggero, e il ConceptD7, entrambi dotati di display 4K da 15,6 pollici che promettono fino a 400 nits di luminosità. Il D7 include un processore di nona generazione Intel Core i7, fino a 16 GB di RAM, Nvidia RTX 2080 Max Q e 1 TB di storage SSD. Il più elegante D5 offre una CPU di ottava generazione Core i7, fino a 16 GB di RAM, un chip grafico AMD Radeon RX Vega M GL e fino a 1 TB di memoria, oltre a un lettore di impronte digitali. L’Acer ConceptD9 arriverà a giugno a partire da 4.999 dollari, mentre i D7 e D5 sono in procinto di arrivare nei negozi a, rispettivamente, 2.299 e 1.699 dollari.