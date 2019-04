Apple Watch Series 5: sensori di movimento?

Marco Grigis,

Arrivano importanti indiscrezioni sul conto di Apple Watch Series 5, la nuova versione dello smartwatch che Apple potrebbe presentare il prossimo settembre. Secondo quanto riferito dall’International Business Times, il device potrebbe incorporare nuovi sensori di movimento, per abilitare delle inedite funzioni anche di gestione.

Al momento, non è trapelato molto sulla quinta generazione di Apple Watch, in particolare sul design. Qualche settimana fa, ad esempio, si è parlato della possibile introduzione di sensori per alcuni gas nocivi, come il monossido di carbonio, affinché lo strumento possa essere di estremo aiuto in situazioni di particolare gravità. Oggi, invece, emergono dettagli su possibili tecnologie per misurare perfettamente i movimenti dell’utente.

È quanto si apprende da un recente brevetto sottoposto dall’azienda di Cupertino all’US Patent and Trademark Office: la società vuole introdurre un sistema che rilevi i movimenti del polso, per abilitare feature aggiuntive. Il sensore, che dovrebbe essere montato sulla scocca posteriore del device insieme alla strumentazione ECG, potrebbe ad esempio carpire la direzione di rotazione del polso per gestire lo swipe a schermo, aprire determinate app, avviare una conversazione e molto altro ancora.

Non ultimo, lo stesso sistema potrebbe essere impiegato per migliorare la rilevazione della caduta, già inserita in Apple Watch Series 4, allo scopo di raccogliere maggiori informazioni sulla velocità di impatto e sull’altezza, così da rendere ancora più efficaci i dettagli forniti ai servizi di soccorso.

Come consuetudine, la società di Cupertino non ha confermato nessuna delle indiscrezioni emerse e, al momento, non giungono nemmeno particolari conferme da parte dei produttori asiatici partner del gruppo. A oggi non sono emersi leak del device: quest’ultimo, secondo gli esperti, potrebbe mantenere lo stesso design inaugurato lo scorso anno con Apple Watch Series 4. Non resta che attendere, di conseguenza, il prossimo settembre.